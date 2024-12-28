С 1 января Газпром прекращает поставки газа в Молдавию, Приднестровье готовится к отключению отопления

С 8 утра 1 января 2025 года ПАО "Газпром" прекращает поставки газа в адрес АО "Молдовагаз" в связи с отказом молдавской стороны урегулировать задолженность за поставки газа. В направленном в Кишинёв уведомлении говорится, что "АО "Молдовагаз" регулярно не исполняет свои платежные обязательства по действующему контракту, что является существенным нарушением его условий". Премьер-министр Молдавии Речан заявил, что Молдавия долг перед Газпромом не признаёт, потому что таковы рекомендации международного аудита. Он намерен прибегнуть к международному арбитражу, чтобы ещё затребовать "компенсацию" с РФ.

Газораспределительная компания "Тираспольтрансгаз-Приднестровье" предупредила своих потребителей о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря. С этого дня могут быть отключены юридические лица, а с 1 января - физические лица.

Исключения составят многоквартирные дома, куда газ будет поставляться только для приготовления пищи, а также котельные социально значимых объектов, столовые, продуктовые магазины и ряд других объектов, не подлежащих отключению.

В том числе в Приднестровье из-за дефицита газа планируют с января отключить централизованное отопление жилых домов, подачу горячей воды. Расположенная здесь тепловая электростанция Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь и сможет снабжать только левый берег Днестра. Молдавии придется закупать электроэнергию в Румынии.