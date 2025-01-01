 

Газпром перестал поставлять газ через Украину, в Приднестровье нашли альтернативу газу на 50 дней

 

По истечении транзитного контракта с Киевом Газпром лишился технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину.

Таким образом, по инициативе украинской стороны с 1 января, 8:00 МСК, подача российского газа для его транспортировки через территорию Украины не осуществляется. С мая 2022 года через Украину прокачивалось до 42,4 млн куб. м в сутки - около 15 млрд куб. м в год.


Молдавия отказывается платить $709 млн долга Газпрому за газ, соглашаясь заплатить лишь $9 млн, и собирается закупать электроэнергию у Украины.

В то же время Приднестровье после остановки транзита российского газа через Украину 1 января перешло на уголь. Запасов угля хватит на 50-52 дня, что позволит обеспечить жителей Приднестровья электроэнергией. Централизованное отопление и горячее водоснабжение населения прекращено. Соответственно, в Молдавию Приднестровье перестало поставлять электроэнергию. 


 

 

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