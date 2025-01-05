 

Мигрант из Узбекистана воевал на СВО и "полностью признал вину"; депутат призвал прекратить ужесточать мигрантскую политику

Андижанской городской суд по уголовным делам приговорил 39-летнего гражданина Узбекистана за участие в боевых действиях на территории Украины на стороне России к ограничению свободы на 4 года и 2 месяца. Такой мягкий приговор объясняется тем, что узбек сам "полностью признал вину", явился в правоохранительные органы и раскаялся, а свою пятимесячную службу в ВС РФ объяснил тем, что хотел заработать денег для семьи. 
 
Депутат Госдумы Олег Матвейчев заявил, что если в РФ не прекратят ужесточать мигрантскую политику, теракты будут случаться "каждый месяц, потом каждую неделю, потом каждый день". По мнению Матвейчева, изнасилования совершают в основном россияне, а мигранты в РФ нужны, причём вместе с семьями, потому что в противном случае мигранты таки будут насиловать россиянок.
Об Олеге Матвейчеве известно, что его дочь живёт в Швейцарии.
По статистике СК РФ, мигранты в России за первые четыре месяца 2024 года совершили на 40% изнасилований больше, чем за аналогичный период 2023 года, а всего за 2024 год совершили 2411 изнасилований.
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