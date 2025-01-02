Умер Виктор Алкснис

На 75 году жизни скончался полковник авиации, бывший депутат Госдумы России Виктор Имантович Алкснис. С 2019 года он боролся с раком. В ночь на 30 декабря у Алксниса случился геморрагический инсульт, в результате чего он сразу впал в глубокую кому. Последние дни он находился в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

В 1979-92 гг. был инспектором ВВС Прибалтийского военного округа. Во времена СССР был депутатом Верховного Совета Латвийской СССР, вёл "депутатскую и политическую деятельность, направленную против выхода Латвии из СССР", после чего на него в Латвии завели уголовное дело.

Поддержал возвращение Крыма и начало СВО. Вёл телеграм-канал "Чёрный полковник".