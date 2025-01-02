 

Умер Виктор Алкснис

 

На 75 году жизни скончался полковник авиации, бывший депутат Госдумы России Виктор Имантович Алкснис. С 2019 года он боролся с раком. В ночь на 30 декабря у Алксниса случился геморрагический инсульт, в результате чего он сразу впал в глубокую кому. Последние дни он находился в сосудистой реанимации Мытищинской областной клинической больницы.

В 1979-92 гг. был инспектором ВВС Прибалтийского военного округа. Во времена СССР был депутатом Верховного Совета Латвийской СССР, вёл "депутатскую и политическую деятельность, направленную против выхода Латвии из СССР", после чего на него в Латвии завели уголовное дело. 

Поддержал возвращение Крыма и начало СВО. Вёл телеграм-канал "Чёрный полковник"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Виктор Алкснис предположил, что ему отказывают в лечении злокачественной опухоли из-за критики власти
» Российские депутаты опять отказались от денег
» Селезнева ждет судьба Рыбкина
» В Латвии разразился правительственный кризис
» Умер народный артист Виктор Павлов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Подводя итоги 2024

Подводя итоги 2024

Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Умер Виктор Алкснис

  • 07:45
  • 121

Кадыров сообщил о строительстве исламской школы на 500 мест и распространении ислама как основной задаче

  • 23:01
  • 237

Газпром перестал поставлять газ через Украину, в Приднестровье нашли альтернативу газу на 50 дней

  • 22:14
  • 231

ВСУ атакуют российские регионы, сообщается о почти полном контроле ВС РФ над Кураховом

  • 22:05
  • 248

Дуров и дурной Запад

За день до Нового Года

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru