В Оренбургской области попытаются интегрировать детей мигрантов

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека организовала проект по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан "Уроки русского" с целью "адаптации и интеграции детей из числа мигрантов в оренбургское сообщество и российский социум; формирования культуры межнационального общения и толерантного сознания у подрастающего поколения оренбуржцев". На занятиях проходит чтение стихов или коротких рассказов детских авторов, даётся творческое задание, "отдельный блок программы посвящён истории, литературе, культуре и традициям народов Оренбуржья".

Назвать количество детей, обучающихся в школах Оренбургской области и плохо владеющих русским языком, в министерстве образования Оренбургской области затрудняются из-за отсутствия такого параметра наблюдений в официальной отчётности, но считают его незначительным.