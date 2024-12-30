 

В Оренбургской области попытаются интегрировать детей мигрантов

Оренбургская областная полиэтническая детская библиотека организовала проект по языковой и социокультурной адаптации детей иностранных граждан "Уроки русского" с целью "адаптации и интеграции детей из числа мигрантов в оренбургское сообщество и российский социум; формирования культуры межнационального общения и толерантного сознания у подрастающего поколения оренбуржцев". На занятиях проходит чтение стихов или коротких рассказов детских авторов, даётся творческое задание, "отдельный блок программы посвящён истории, литературе, культуре и традициям народов Оренбуржья".  

Назвать количество детей, обучающихся в школах Оренбургской области и плохо владеющих русским языком, в министерстве образования Оренбургской области затрудняются из-за отсутствия такого параметра наблюдений в официальной отчётности, но считают его незначительным

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В РФ "зафиксировано пребывание" 800 000 детей мигрантов. Но в школу ходят 140 000
» В Петербурге будут адаптировать детей мигрантов
» 15 тысяч детей, живущих в Москве, не владеют русским языком
» В московских школах обучается 100 тысяч детей приезжих из южных республик
» Русский мир сужается
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Подводя итоги 2024

Подводя итоги 2024

Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В Оренбургской области попытаются интегрировать детей мигрантов

  • 11:32
  • 286

РФ открыла двери для мигрантов из Средней Азии, чтобы "канализировать взрывоопасную молодёжную среду"

  • 12:34
  • 734

Российские шахматисты заняли весь мужской пьедестал почёта на ЧМ по быстрым шахматам

  • 12:17
  • 431

Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Херсонской областях и ДНР

  • 12:06
  • 452

С 1 января Газпром прекращает поставки газа в Молдавию, Приднестровье готовится к отключению отопления

  • 17:46
  • 636

Флаг "Вопросительный" и флаг "Удивительный"

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru