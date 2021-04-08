 

В РФ "зафиксировано пребывание" 800 000 детей мигрантов. Но в школу ходят 140 000

 

Региональным властям стоит обратить особое внимание на проблему непосещения школ детьми мигрантов, сказал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов:

"Мы пристально посмотрели на такую тему, как дети мигрантов. По данным МВД, в прошлом году в России зафиксировано пребывание почти 800 тыс. несовершеннолетних иностранных граждан. При этом в систему нашего российского школьного образования включены только 140 тыс. детей. Не совсем понятно, где находятся остальные. <…> Проблема существует, посмотрите на это в своих территориях".

Он признал, что "наплыв иностранных детей" создаёт напряжение, так как они "хуже знают язык и живут в несколько других культурных традициях".


Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в школах РФ должно позволять адаптировать их к российской среде. 

По этому поводу существуют и исследования. Так, Паси Сальберг в книге "Финские уроки" (2011) пишет:

"Судя по всему, существует определённая пороговая доля иммигрантов в классе, при превышении которой образовательные достижения всех учащихся начинают снижаться. Исходя из наблюдаемых показателей достижений школьников, для школ Хельсинки эта пороговая величина, при превышении которой уровень разнообразия начинает заметно сказываться на результатах обучения, составляет около 20%".

 

Стоит учитывать и то, что если в классе много детей мигрантов одной национальности -- они могут образовывать землячества, что также не способствует адаптации.

 

В 2020 году, из-за формирования этнических анклавов мигрантов, число россиян, которые относятся к мигрантам отрицательно, выросло на 7,5%, и теперь это "практически каждый четвёртый"


 
 



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APN.ru