В РФ "зафиксировано пребывание" 800 000 детей мигрантов. Но в школу ходят 140 000

Региональным властям стоит обратить особое внимание на проблему непосещения школ детьми мигрантов, сказал заместитель руководителя администрации президента Магомедсалам Магомедов:
Он признал, что "наплыв иностранных детей" создаёт напряжение, так как они "хуже знают язык и живут в несколько других культурных традициях".
Ранее президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что число детей мигрантов в школах РФ должно позволять адаптировать их к российской среде.
По этому поводу существуют и исследования. Так, Паси Сальберг в книге "Финские уроки" (2011) пишет:
Стоит учитывать и то, что если в классе много детей мигрантов одной национальности -- они могут образовывать землячества, что также не способствует адаптации.
В 2020 году, из-за формирования этнических анклавов мигрантов, число россиян, которые относятся к мигрантам отрицательно, выросло на 7,5%, и теперь это "практически каждый четвёртый".