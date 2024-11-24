В Германии директор компании "незаконно" поставил в детсаду ёлку и был оштрафован на 3000 евро

Декабрьской ночью прошлого года 53-летний директор компании, занимающейся поставками садовых растений, установил рождественскую ёлку с подарками на территории детского сада в Гамбурге (Германия). Для этого он незаконно проник - то есть зашёл через незапертые ворота - на территорию заведения. Администрация детского сада отвергла подарок и заявила на мужчину в полицию. Спустя почти год суд в Гамбурге постановил, что мужчина должен выплатить штраф 3000 евро.
В детском саду объяснили
отказ от подаренной рождественской елки защитой свободы вероисповедания - ведь не все дети отмечают христианский праздник. За 10 лет существования этого детсада, расположенного в гамбургском районе Локштедт, рождественскую елку здесь устанавливали лишь трижды.