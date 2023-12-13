 

Фестиваль "Русское Рождество" в Шуе и новый туристический маршрут по Приневским святыням

Фестиваль "Русское Рождество" пройдёт в городе Шуе Ивановской области с 23 декабря 2023 года по 8 января 2024 года.

"В Шуе пройдёт фестиваль, посвященный празднику Рождества Христова. 23 декабря Шую украсит световая инсталляция "Храм" в память об уничтоженном в 1930 году храме Спаса Нерукотворного, на Центральной площади развернется рождественская ярмарка. 7 и 8 января пройдет концертная программа, 8 января пройдет фестиваль колокольного звона. Фестиваль организован при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского".

С 23 декабря в Шуе зажгутся рождественские световые иллюминации с Вифлеемской звездой и фигурами ангелов. На ежедневной рождественской ярмарке можно будет приобрести праздничные угощения и сувениры. Ещё до начала фестиваля, 20 декабря, на железнодорожном вокзале заработает выставка "История рождественского вертепа".

С 5 января откроются шатер с авторскими сувенирами на Комсомольской площади и шатер на площади Ленина со старинными играми, спектаклями и мастерскими по изготовлению вертепов и украшений. С того же дня световое шоу на фасаде кинотеатра "Родина" на Центральной площади начнет "оживлять" дореволюционные открытки, в городском парке откроется выставка инсталляций от мастеров Палеха и современных мультимедиа-художников, а в Литературно-краеведческом музее - выставка о палехском искусстве

На Центральной площади будет работать пункт сбора посылок в зону специальной военной операции, для семей участников СВО организуют дополнительную рождественскую программу, включающую поездку на ретропоезде.

В Воскресенском соборе в ночь с 6 на 7 января состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова, 7 января - Всенощное бдение и литургия.  

 

Новый туристический маршрут по старинным и современным православным достопримечательностям северо-востока Ленинградской области разработан для туристов и паломников при поддержке областного правительства. В маршрут включены восемь православных памятников: церковь Феодора Стратилата в Кисельне, церковь Троицы Живоначальной в Иссаде, собор Рождества Богородицы в Новой Ладоге, церковь Успения Пресвятой Богородицы в Сясьстрое, церковь Александра Свирского в Паше, церковь Николая Чудотворца в Доможирове, церковь Николая Чудотворца в Лодейном Поле и Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь.


 

 
 

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