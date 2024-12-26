 

За неделю в РФ было пять попыток подрыва и поджога по указаниям мошенников

 

С 18 по 26 декабря сотрудники полиции зафиксировали в разных регионах России 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников. Задержаны 44 человека. Чаще всего исполнителями таких преступлений становились пенсионеры, а также школьники и студенты.

"Как показывает практика, за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Их сотрудники или пособники, используя в том числе различные методы психологического воздействия, вводят граждан в заблуждение и провоцируют на противоправные действия", - говорится в сообщении МВД.

 


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