За неделю в РФ было пять попыток подрыва и поджога по указаниям мошенников

С 18 по 26 декабря сотрудники полиции зафиксировали в разных регионах России 55 попыток подрывов и поджогов по указаниям мошенников. Задержаны 44 человека. Чаще всего исполнителями таких преступлений становились пенсионеры, а также школьники и студенты.

"Как показывает практика, за организацией подобных преступлений стоят украинские спецслужбы. Их сотрудники или пособники, используя в том числе различные методы психологического воздействия, вводят граждан в заблуждение и провоцируют на противоправные действия", - говорится в сообщении МВД.

