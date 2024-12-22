В РФ за несколько дней прошла волна поджогов по указанию злоумышленников из СБУ

Более десяти поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за сутки совершено в Москве и Подмосковье по заданию телефонных мошенников с Украины. Все нарушители задержаны, во всех случаях они действовали по указке злоумышленников. Среди задержанных много граждан пожилого возраста.

В Петербурге 68-летняя пенсионерка устроила взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, ещё один 70-летний пенсионер поджёг два банкомата в Колпинском районе поджёг два банкомата и пытался поджечь третий. В Выборгском районе две пенсионерки облили бензином полицейскую машину, но поджечь не успели. Все они также заявили, что действовали по указанию злоумышленников.