 

В РФ за несколько дней прошла волна поджогов по указанию злоумышленников из СБУ

 

Более десяти поджогов банкоматов и взрывов пиротехнических изделий в общественных местах за сутки совершено в Москве и Подмосковье по заданию телефонных мошенников с Украины. Все нарушители задержаны, во всех случаях они действовали по указке злоумышленников. Среди задержанных много граждан пожилого возраста.

В Петербурге 68-летняя пенсионерка устроила взрыв в отделении банка на Среднеохтинском проспекте, ещё один 70-летний пенсионер поджёг два банкомата в Колпинском районе поджёг два банкомата и пытался поджечь третий. В Выборгском районе две пенсионерки облили бензином полицейскую машину, но поджечь не успели. Все они также заявили, что действовали по указанию злоумышленников.
Также есть сведения об аналогичных преступлениях в Ленобласти, Красноярске, Твери, Тобольске.
По данным телеграм-канала "Многонационал", все случаи — результат работы телефонных мошенников из СБУ. "Сначала они разводят жертв на деньги, а затем предлагают вернуть их за поджог". 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» В Тюмени этническая банда избивала прохожих, в Ленобласти задержана азербайджанская ОПГ
» Мигранты систематически избивали школьника в Петербурге
» Каждый третий россиянин боится телефонных мошенников
» О тщете всего сущего
» В Минске найдено еще одно взрывное устройство
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маленьким \

Маленьким "джамшутам" нужно закрыть въезд в Россию

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

Нотр-Дам перестала быть христианской церковью?

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

О Русском Балтийском Поморье и национальных кастратах. Часть 2

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

Возможен ли Второй фронт США в Европе после выхода США из НАТО?

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

О подлинной истории Русского Балтийского Поморья и национальных кастратах

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

В РФ за несколько дней прошла волна поджогов по указанию злоумышленников из СБУ

  • 05:36
  • 152

«Легендой Тавриды»-2024 стал Сергей Безруков

Большая выставка Виктора Васнецова в Петербурге, выставка портретов во Пскове

  • 12:19
  • 304

8 дронов атаковали Казань, загорелись жилые дома

  • 11:03
  • 348

В Новой Москве десятки мигрантов избили трёх учеников; въехавший в толпу на рождественском рынке в Германии оказался беженцем

  • 09:51
  • 489

21 регион РФ сократит долю иностранных работников в 2025 году

  • 23:17
  • 387
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru