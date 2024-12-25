 

В Москве нашли 70 борделей в жилых помещениях и 20 квартир с нелегальными мигрантами

 

В Москве полицейские выявили 70 борделей в трех округах города и пресекли канал незаконной миграции. По данным МВД РФ, полицейские провели 90 обысков в жилых помещениях, расположенных на территории Юго-Восточного, Южного и Восточного округов города. В результате было обнаружено 70 притонов для занятия проституцией, а также 20 квартир, в которых проживали незаконные мигранты. Составлено 135 протоколов об административном правонарушении. В трёх регионах России задержаны девять человек — организаторы незаконной деятельности. Предварительно, сумма криминального дохода организатора составляла более пяти миллионов рублей в месяц. Остальные фигуранты получали 80 тысяч рублей ежемесячно.

В отношении подозреваемых возбуждено 10 уголовных дел по статье 241 УК РФ («Организация занятия проституцией»). Они соединены в одно производство с возбужденным ранее уголовным делом по статье 322.1 УК РФ («Организация незаконной миграции»).  

 

В Краснодаре мигранта судят за хищение из банкомата миллиона рублей, предъявлено обвинение по статье 158 («Кража, совершенная в особо крупном размере») УК РФ


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