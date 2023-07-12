 

В Британии возраст мигрантов будет устанавливать МРТ, в Москве нашли мигрантский притон

Миграционные органы Великобритании собираются начать проверять реальный возраст просителей убежища посредством рентгена и МРТ. Это признано необходимым из-за участившихся случаев, когда взрослые мигранты выдают себя за несовершеннолетних. Самому старшему из разоблачённых "подростков" был 41 год.

 

В Москве на Профсоюзной улице найден мигрантский притонВ отношении мигранток 20, 33 и 34 лет составлены протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ, а против 26-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Он не арестован, а находится под подпиской о невыезде.

 

В Москве в рамках профилактического рейда полицейские выявили 57 мигрантов, которые нелегально работали на складах, принадлежащих сети супермаркетов и крупному интернет-магазину. 

 
В одном из садовых товариществ под Новосибирском произошла массовая драка между дачниками и цыганами из-за воровства ягоды у дачников (цыгане утверждают, что дачники сами их спровоцировали). 
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APN.ru