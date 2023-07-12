В Британии возраст мигрантов будет устанавливать МРТ, в Москве нашли мигрантский притон

Миграционные органы Великобритании собираются начать проверять реальный возраст просителей убежища посредством рентгена и МРТ. Это признано необходимым из-за участившихся случаев, когда взрослые мигранты выдают себя за несовершеннолетних. Самому старшему из разоблачённых "подростков" был 41 год.

В Москве на Профсоюзной улице найден мигрантский притон. В отношении мигранток 20, 33 и 34 лет составлены протоколы по статье 6.11 («Занятие проституцией») КоАП РФ, а против 26-летнего мигранта возбуждено уголовное дело по статье 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ. Он не арестован, а находится под подпиской о невыезде.

В Москве в рамках профилактического рейда полицейские выявили 57 мигрантов, которые нелегально работали на складах, принадлежащих сети супермаркетов и крупному интернет-магазину.

