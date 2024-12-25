Украинцы обстреляли Льгов, погибли четверо; пожар в ТЦ во Владикавказе вызван падением БПЛА

ВСУ обстреляли город Льгов Курской области. Предварительно
, обстрел вёлся американскими ракетами Himars. Ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, многоэтажный жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары, погибли
четверо, пятеро госпитализированы, одна женщина в тяжёлом состоянии. У пятиэтажки обрушились два этажа
, частично обломки упали на стоявшие возле дома автомобили. Также серьёзно повреждены два частных дома и салон красоты.
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил
, что пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе вызван падением обломков сбитого беспилотника. Один человек погиб, несколько пострадали.