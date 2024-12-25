 

Украинцы обстреляли Льгов, погибли четверо; пожар в ТЦ во Владикавказе вызван падением БПЛА

ВСУ обстреляли город Льгов Курской области. Предварительно, обстрел вёлся американскими ракетами Himars. Ракеты попали в крышу сахарного завода, ТЭЦ, многоэтажный жилой дом и газопровод, в нескольких местах начались пожары, погибли четверо, пятеро госпитализированы, одна женщина в тяжёлом состоянии. У пятиэтажки обрушились два этажа, частично обломки упали на стоявшие возле дома автомобили. Также серьёзно повреждены два частных дома и салон красоты.
Два мирных жителя ранены в результате обстрела села Рыбальче в Херсонской области, один из них в крайне тяжёлом состоянии.
 
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло заявил, что пожар в торговом центре "Алания Молл" во Владикавказе вызван падением обломков сбитого беспилотника. Один человек погиб, несколько пострадали.
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