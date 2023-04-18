В Донецке украинским обстрелом убиты трое, в Васильевке ранены пятеро

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В результате обстрелов Донецка украинскими войсками во вторник погибли три человека: мужчины 1966 и 1971 годов рождения, женщина 1959 года рождения, ранен мужчина 1977 года рождения.
В Васильевке Запорожской области число раненых выросло до пяти. Украинцы здесь разрушили жилой дом, уничтожили здание Васильевского районного центра занятости, часть населённого пункта осталась без электроэнергии и водоснабжения.
Кроме того, во вторник украинцы обстреляли село Курковичи в Брянской области, повреждён жилой дом. 

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