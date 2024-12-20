 

В Москве на "Винзаводе" открылась выставка, посвящённая русским сказкам

Выставка "ЖИЛИ-БЫЛИ: школа русской сказки" откроется в центре современного искусства "Винзавод" в Москве, на площади более 2,2 тыс. кв. м. "На время работы пространство превратится в школу волшебства, где школьные классы соседствуют с таинственным лесом, темной пещерой и морским царством, создавая атмосферу для семейного отдыха и совместного исследования сказочного мира", - говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Экспозиция объединит 15 тематических зон и будет поделена на две смысловые части: школьные классы и инсталляции, имитирующие сказочные ландшафты и интерьеры. Общая длина маршрута составит 370 м. 

"Перемещаясь между залами, взрослые смогут вернуться в детство, а юные посетители познакомятся с традиционными сказочными образами в понятном для современных детей формате: их ждут класс физкультуры Ильи Муромца, волшебный класс химии с зельеварениями от Бабы-яги и уроки биологии, где их встретят русалки и лешие".

Выставка доступна для посещения с 20 декабря 2024 года по 31 марта 2025 года


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