 

В Йошкар-Оле впервые пройдёт фестиваль современного искусства, в Петербурге выставка работ художников ДНР

 

В Йошкар-Оле (Царёвококшайске) 10 декабря откроется первый фестиваль современного искусства «КРАСОТА» и продлится до 10 марта 2024 года. В том числе предметы современного искусства украсят набережную реки Малая Кокшага. Сообщается, что "для гостей фестиваля также будет создано уникальное пространство с гастробаром, магазином российских брендов и сказочной детской комнатой". 

 

Выставка живописных работ художников Донецкой Народной Республики открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости, их авторы -- более 30 художников, которые продолжают жить и работать на Донбассе.

Всего представлено 45 работ, в том числе и несколько скульптурных произведений из дерева - все они были созданы в период с 2014 года по настоящее время. По словам куратора, работы призваны показать весь спектр возможностей донбасских художников, поэтому сама выставка посвящена не столько военной теме или индустриальному значению региона, сколько будущей мирной жизни.

Выставка продолжит работу до 15 января 2024 года.


 

 


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