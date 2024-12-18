Госдума провела массовую амнистию врачей

Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об освобождении врачей от уголовной ответственности по статье 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы в случае, если в результате таких действий по неосторожности лишились жизни два или более человека). Поправка дополняет статью примечанием о том, что ее действие не распространяется на случаи оказания врачами медицинской помощи.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что из-за неоднозначной трактовки законодательства в отношении медиков возбуждались уголовные дела, в 2022 году их количество составило 260. По мнению депутата, из-за этого врачи уходят из профессии.

Президент общероссийской "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский отметил, что сейчас в производстве СК находится несколько сотен дел по 238 статье УК РФ и фактически, речь идёт о массовой амнистии врачей. Например, по 27 роддому Москвы идут 8 дел (6 летальных исходов), которые будут прекращены. По словам Саверского, никаких требований безопасности, как того требует закон о защите прав потребителей, в медицине не существует (кроме лекарств), и в качестве альтернативы надо вводить комплекс ответственности по КОАП РФ, включая лишение права заниматься медицинской деятельностью.