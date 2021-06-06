Врачи попросили Путина освободить их от уголовной ответственности "на время пандемии"

Врачи и юристы написали открытое письмо
президенту Владимиру Путину, попросив ввести мораторий на уголовное преследование медиков "на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса".
Речь о статьях, которые предусматривают наказание за смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, неоказание помощи больному, нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Говорится также, что "на время пандемии" нужно приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий и за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Авторы письма предполагают, что принятие соответствующих нормативно-правовых актов поможет «ликвидации быстро нарастающей социальной напряженности». Помимо этого, по их мнению, в законодательство нужно внести запрет арестов медиков и должностных лиц в этой сфере на время пандемии.