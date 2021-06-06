 

Врачи попросили Путина освободить их от уголовной ответственности "на время пандемии"

Врачи и юристы написали открытое письмо президенту Владимиру Путину, попросив ввести мораторий на уголовное преследование медиков "на период с 21 марта 2020 года до конца пандемии коронавируса".

Речь о статьях, которые предусматривают наказание за смерть человека и причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, неоказание помощи больному, нарушение санитарно-эпидемиологических правил. Говорится также, что "на время пандемии" нужно приостановить уголовные наказания за превышение должностных полномочий и за производство, хранение, перевозку либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Авторы письма предполагают, что принятие соответствующих нормативно-правовых актов поможет «ликвидации быстро нарастающей социальной напряженности». Помимо этого, по их мнению, в законодательство нужно внести запрет арестов медиков и должностных лиц в этой сфере на время пандемии.




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Бизнес пособников «иностранных агентов» на ниве технического регулирования
» Как в Таможенном союзе готовят аварии и катастрофы
» Экономика катастроф
» Современные инквизиторы на ниве малого и среднего бизнеса
» РУССКОЕ ПОДПОЛЬЕ. Реальность, миф, перспектива
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Заявление Общества русской культуры Республики Татарстан

Руссо туристо, облико политико

Руссо туристо, облико политико

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Президент Минниханов не уважает митрополита Кирилла?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пермский край: территория упадка или роста?

Пассажир для Лукашенко

Пассажир для Лукашенко

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Александр Лукашенко: беспредельщик, патриарх и дорожно-карточный шулер

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Суд пересмотрел дело Юсупа Шамсудинова

Врачи попросили Путина освободить их от уголовной ответственности "на время пандемии"

  • 23:20
  • 290

Большинство американцев по-прежнему поддерживают смертную казнь

  • 18:28
  • 285

В МВД определили, когда ГИБДД может остановить автомобиль, в том числе с мигалкой

  • 18:11
  • 328

Будапешт против Китайского университета

  • 17:46
  • 319

В Британии выходит книга о том, как в действительности сосуществуют англичане и мусульмане

  • 20:29
  • 679
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru