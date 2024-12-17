 

В РФ разбалансирован рынок труда, диаспоры занимают наиболее высокооплачиваемые вакансии

Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров рассказал в интервью "Коммерсанту", что в России разбалансирован рынок труда:
Опережающими темпами у нас развивается сфера услуг, перетягивая в себя всё больше и больше людей из реального сектора. Связано это с отдельным налоговым регулированием, которое делает возможным работодателям из сферы услуг платить за неквалифицированную занятость больше, чем может платить реальный сектор за квалифицированную. Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может. 
По словам Захарова, значительная часть мигрантов, приезжая в РФ, уходит в сферу услуг, где "платят больше, а работать нужно меньше, чем на стройке". Он также отметил, что в стране проводится целенаправленная политика раздачи гражданства миллионам мигрантов. 
Представители власти говорят о том, что мы будем принимать мигрантов в больших количествах и дальше, но почему-то не говорят о том, что мы принимаем их не только для работы, но и для того, чтобы раздать им российское гражданство. Миллионы мигрантов получили гражданство уже. Миллионы получат. Гражданство раздается просто. И совершенно сознательно. Боремся за количество, а не качество. «Ужесточение», а точнее, просто хоть какой-то контроль и учет происходящего, никак не меняет целей миграционной политики.
 
В то же время обозреватель "Царьграда" Юлия Банишевская рассказала, что мигранты, приезжающие в Россию из стран с безвизовым режимом, заполоняют собой наиболее высокооплачиваемые и при этом низкоквалифицированные вакансии (например, курьеры, сферы торговли, ЖКХ, такси) и зарабатывают до 300 тысяч рублей, причём «других людей, коренное население туда не пустят. То есть диаспора здесь оккупирует, скажем так, наиболее выгодные сферы бизнеса».
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