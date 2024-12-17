В РФ разбалансирован рынок труда, диаспоры занимают наиболее высокооплачиваемые вакансии

Глава сервиса по подбору сотрудников SuperJob Алексей Захаров рассказал в интервью "Коммерсанту", что в России разбалансирован рынок труда:

Опережающими темпами у нас развивается сфера услуг, перетягивая в себя всё больше и больше людей из реального сектора. Связано это с отдельным налоговым регулированием, которое делает возможным работодателям из сферы услуг платить за неквалифицированную занятость больше, чем может платить реальный сектор за квалифицированную. Не может в нормально сбалансированной экономике курьер получать больше, чем начинающий токарь… А у нас может. Не может курьер получать в три-пять раз больше, чем учитель начальных классов… А у нас может.

По словам Захарова, значительная часть мигрантов, приезжая в РФ, уходит в сферу услуг, где "платят больше, а работать нужно меньше, чем на стройке". Он также отметил, что в стране проводится целенаправленная политика раздачи гражданства миллионам мигрантов.

Представители власти говорят о том, что мы будем принимать мигрантов в больших количествах и дальше, но почему-то не говорят о том, что мы принимаем их не только для работы, но и для того, чтобы раздать им российское гражданство. Миллионы мигрантов получили гражданство уже. Миллионы получат. Гражданство раздается просто. И совершенно сознательно. Боремся за количество, а не качество. «Ужесточение», а точнее, просто хоть какой-то контроль и учет происходящего, никак не меняет целей миграционной политики.