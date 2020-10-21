Москве не хватает курьеров и таксистов

После того, как часть мигрантов отбыла из РФ на историческую родину, на столичном рынке труда освободилась значительная часть вакансий без особой квалификации -- в первую очередь это курьеры, а также таксисты. По словам президента рекрутингового портала Superjob.ru Алексея Захарова, люди из регионов не особенно охотно едут в Москву работать, "потому что им жить негде, социальных связей тоже нет". Вместе с тем, 27% компаний, нанимавших мигрантов, пожаловались, что приходится нести расходы на оплату жилья и транспорта для таких сотрудников.

Среди плюсов найма мигрантов 40% работодателей назвали возможность экономить на зарплатах, 35% считают, что они "лучше работают, чем россияне".