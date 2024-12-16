«Днестр почти не виден». Стратегический потенциал Турции в Причерноморье

Сколь неожиданными были недавние события в Сирии, столь же неожиданными могут оказаться и молдавские сценарии.

В последние недели в Кишинёве и Тирасполе не на шутку выросла социальная напряженность в связи с непредсказуемостью исхода переговоров по газовым поставкам из России. Которые не могут больше продолжаться по веткам со стороны Украины, поскольку слишком незначительные объемы, обслуживание газопровода Украине уже не столь выгодно. Поставки возможны через турецкий хаб, однако, пока нет никаких подписанных соглашений на этот счёт.

Определённо, если всё будет продолжаться как идёт, российский газ и через Турцию в Молдову не поступит. В Кишиневе по данному вопросу никакого стресса не наблюдается. Это означает, что ситуация просчитана. Или просчитывается с пользой для нынешнего политического руководства.

Любые манипуляции в медийном пространстве значительно важней, чем некие практические решения. Поскольку современное общество, прикованное к телефонам, больше склонно верить соцсетям. Раз там сообщают, что ногам тепло - значит им, действительно, тепло. Или станет всем теплей.

Опять же, важней поиск виноватых, нежели померить температуру воздуха. Для результатов будущих парламентских выборов важней продвигать свои нарративы. Расколотое общество уверено в главном. Для сторонников нынешних властей Молдовы во всём виноваты русские. Если, когда отключат свет, в кране не окажется воды - русские будут виноваты не меньше, чем сейчас, когда пока что ожидается недостаток газа. Но, на какое-то время хватит.

Судя по репликам политиков, русских следует винить всегда и во всём - с запасом. Потечёт ли по трубам газ, или нет, - какая разница.

Но газ, пока что, сам по себе без контракта течь не собирается. Контракт - это идти "на поклон Москве”. Если и будет подписан - об этом слишком громко никто говорить не станет. Идея о полном исключении России как политического регионального игрока всё равно остаётся центральной.

Уход русских и закат российского влияния в Молдове - процессы не одного дня. Меняется демографическая картинка. Меняется этнический состав населения. Меняется самоидентификация. Жизнь не стоит на месте. Русского в Молдове всё меньше. Меньше становится и в Приднестровье, пусть и не с той же самой скоростью. Ситуация в динамике.

Днестр почти не виден. По крайней мере, из Кремля. Дым сражений скрыл берега реки, некогда служившей естественной границей между Российской и Османской империей.

"От плохого дона - к дону доброму.”

Окончательный уход России из Молдовы не является чем-то совсем уж невероятным и недопустимым, предсказывали ещё десятилетие назад. Примеры, опять же, свежие. В Сирии ничто не предвещало. Мы видим, что происходит. Чья "игра в пас” способна окончательно закрыть молдавский вопрос? "Игроки” всё те же. Политическое руководство Молдовы видит партнёрами Запад. Турция тоже проявляет интерес.

Хотя об этом принято упорно молчать. Молчит и молдавская элита. И политические комментаторы. Все сконцентрированы на России и на угрозах оттуда, с севера. На юг приказано не смотреть. Или, буквально, смотреть не хочется. Хочется прикрыться ладошками. Авось, как-нибудь, само рассосётся.

"Буквально, на днях в политической столице Республики Турции – Стамбуле, при поддержке международных партнеров, состоялась неформальная встреча политиков из Кишинева и Комрата, где обсуждался вопрос о важности восстановления диалога и доверия между Центром и Регионом для нахождения консенсуса и поиска решений в интересах жителей автономии – граждан Республики Молдова. Властям Комрата был подан очень важный и символичный знак – из сотен мировых столиц, неформальный форум прошел именно в Республике Турции, стране, сыгравшей ключевую роль в появлении, становлении и развитии Гагаузской автономии в 1994 году.”

Это, если что, - цитата из недавнего, свежего заявления депутатов Народного Собрания Гагаузии.

Обращает внимание на себя тот факт, что Гагаузская автономия выделяет не Москву, а именно Стамбул.

Стамбул обозначен в качестве нейтральной площадки будущего между Гагаузией и Кишиневом. Ух ты! Уже интересно. Сколь нейтрален Стамбул? Нейтральнее Москвы? Правда?

Гагаузы - это православные турки, компактно проживающие в ряде регионов на юге Республики Молдова, образуя автономию. То, что политиков-молдаван грамотно завели в Турцию обсуждать права нацменьшинств означает ни что иное как осмысленную вовлеченность Турции в региональные процессы. Это однозначно дипломатический успех Турции. Но и не только. Это стратегия будущего.

Достаточно обратить внимание на последние заявления политического руководства Турции по Сирии, из которых следуют намерения воссоздания Османской империи, делается особый упор на "память предков”, упоминаются старые, турецкие названия сирийских городов.

Молдова, как и Валахия, исторически являлись княжествами в составе Османской империи. Бендерская крепость когда-то была турецкой. Как и крепость Аккерман, ныне это город Белгород-Днестровский, Украина. Достаточно какого-нибудь предлога, например, чрезвычайной ситуации, требующей оказания гуманитарной помощи, и из Турции до Молдовы совсем близко лететь гуманитарным турецким самолётам, с гуманитарными грузами, под охраной гуманитарных вооруженных сил, гуманитарных беспилотников, активистов движения "Серые волки”, или и тех, и других. Вряд ли подобный акт гуманитарной помощи как-то уж слишком возмутит молдавские, да и украинские центры силы. Кто осмелится что-нибудь противопоставить сильнейшему региональному игроку, в особенности, в свете недавней триумфальной победы прокси в Сирии?

А представим себе, если и Кремль решит не реагировать. Промолчит.

Турция является мощнейшим региональным игроком, и пока в Кишинёве чешут репы, как бы ещё насолить Москве, ищут острые фразы и гневно потрясают кулачком, в Турции смазывают ружьё миротворцы, ибо чего не сделаешь во имя мира. Не хочется - а надо. Мир нужно поддерживать. Кто против?

Османский полумесяц - это доктрина продвижения интересов Турции вокруг Черного моря с намерениями в будущем попытаться сделать его своим внутренним морем. В целом, ничего прямо таки ужасного. Не XVI век на дворе. Это когда-то давно, в средние века, любимым развлечением османов было водружать головы неразумных молдавских и валашских господарей и их ближайших родственников на пики, и на пиках буквально носить их по центральным улицам Стамбула. Сегодня принято продвигать влияние несколько иными методиками.

Но пики, если что, на месте.

В "системе координат” времён Османской империи лучшее место для головы неразумного бунтовщика-румына - это пика. Готовы ли переосмыслить должным образом уроки собственной истории в Кишиневе?

С Приднестровьем тоже нельзя сказать, что ситуация не пребывает в динамике. Меняется демография, меняется национальный состав, в том числе исходя из событий в соседних регионах.Социология поддержки идеи пребывания в регионе конфликта российскихмиротворцевменяется. Когда-то было чуть ли не 100%. По последним данным уже 50%. Хотя в публикуемых отчетах 70%, циферки слегка подредактировали, насколько мне известно. Пририсовали 20%. Поможет ли.

У Приднестровья как и у Молдовы самая большая, и нерешаемая проблема, - сложности с источниками финансирования госслужбы и социальной сферы. Всё, что можно было украсть и использовать во благо единичных персоналий, - украдено и использовано за десятилетия с момента распада СССР. Внешний спонсор - обязательное условие поддержки государственности и в Кишиневе, и в Тирасполе. Разница регионов лишь в том, что в Молдове государственность пока ещё -священная корова, а Приднестровье было бы не прочь на разумных условиях её утратить, минимизируя ущерб для себя.

Приднестровье со времен замораживания военного конфликта спонсируется Москвой. Очевидно, возможная будущая интеграция в проекты Москвы имеет свою логику. Кишинёву и пенсионеры, и социальная система Приднестровья, и тем более госслужащие с силовиками - лишь дополнительное бремя. И дестабилизирующий фактор. Но все эти идеи становятся всё менее значимыми на фоне разворачивающегося рядом конфликта, конца которому пока не видно. Всё это слишком далеко от Москвы, чтобы там молдавская тематика достигала высших эшелонов власти.

Молдавские игроки, конечно, не прочь поискать в Москве кого-нибудь себе для поддержки, но это, зачастую, локальные, внутримолдавские игры. Кремль вряд ли будет делать формальную ставку на те, или иные силы в будущих парламентских выборах в Молдове. Нет большого смысла.

В целом, у Молдовы, как и их братской Румынии, если не принимать во внимание современные тренды в стиле "дружба-жевачка”, про туризм да про дегустацию вин, исторически дружить с соседями доводилось как-то не очень. Дорогая дружба, слишком амбициозные соседи. Поскольку Австрию и Венгрию интересовала Трансильвания, если какая-либо дестабилизация, придётся попрощаться с ней во имя дружбы. Остальные территории - в поле наблюдения преемников Османской империи. Которую, обычно, останавливала естественная преграда в виде Днестра. И стоящих за ней русских при оружии и должном командовании.

У элит Турции вряд ли нет ума, чтоб проявлять интерес на людях. Тема деликатная.

Но начать можно, если что, и с малого. У Турции есть непризнанная республика - Северный Кипр. Если в Комрате возникнут намерения сделать связи с Турцией более углублёнными, не исключено обсуждение проекта другой республики - например, под названием Буджак.

Буджакская степь - исторически это название территории, по которой расселились гагаузы.

Где кончается Буджак? Вопрос дискуссионный. Как-то, беседуя с одним из влиятельных лидеров гагаузского национального сопротивления, на мой вопрос о его границах, я услышал нечто, весьма меня улыбнувшее.

"Сложно сказать, где кончается. Где-то наверху, в горах. Степь же!”

Горы, я так понимаю, это Карпаты. Где-то там, да, наверху. У подножия Карпат.

В Кишинёве некоторые политики, в эдаком кураже, желая кому-то угодить, словно пятилетний ребенок на новогоднем утреннике, вставая на стульчик, чтоб снова поругать русских и погрозить кулачком, вызывают недоумение. На мой скромный взгляд, Россия, при всех нюансах, - вполне себе европейская всё же страна, пусть для кого-то менее европейская из всех прочих, возможных, хотя и здесь я бы поспорил.

Если в Молдове так давно просят, что делать. Россия ведь вполне может и уйти. И русские у себя в снежной России не то чтобы сильно всплакнут на этот счёт.

Всё решает социология. Кому-то, быть может, жаль оставлять симпатизантов. А когда их число снижается, дойдёт вот так вот до 5% - то эти 5% можно и переселить к себе. Пространство позволяет.

В Приднестровье раньше было принято считать, что умолдавской элиты возможность выйти за пределы своего нынешнего статуса - лишь через румынский желудок. Спустя пару десятилетий можно говорить об упущенной возможности. Но остаётся теперь возможность другая. Через османский кишечник.

Окончательный уход же России из Молдовы - для местного руководства, наверное, действительно - благо. Хотя, если присмотреться, это может оказаться чем-то экзотическим. Как всем известная "дилемма” - фаллосы или пики. Выбор из двух стульчиков. С одним или другим на поверхности.

Кому-то, быть может, и Турция - цивилизационно-культурный центр. Всякое бывает. Стратегический потенциал Турции в Причерноморье ожидаемо склонен к накоплению. "Союз турецких государств” - вполне реален в перспективе. Как знать, по каким линиям и с кем у данного союза сложатся границы. И будет ли новая Османская империя столь зависима от Франции и Британии, как столетия назад, как знать.

Оказавшись в роли ключевого газового хаба для европейских и прочих потребителей, Турция приобретает многое. А для других игроков, созерцание чужого успеха - не только познавательно, но и иногда продуктивно.

Что касается возможных решений Москвы в перспективе, наверняка лица, принимающие те, или иные решения по Молдове и Балканскому направлению в целом, будут руководствоваться не только эмоциями и поисками исторической справедливости. Может победить и весьма прагматичный подход. Когда "вовремя уйти” - это тоже элемент стратегии и иногда вполне умное, просчитанное решение. Иногда для кого-то в наказание. Необходимое и неотвратимое.