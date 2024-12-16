 

В Британии террорист заявил, что его оскорбляет вывеска питейного заведения, и подал в суд

В Британии Халид Бака, который ранее провёл четыре года и восемь месяцев за решеткой за пропаганду джихада, подал в суд, желая получить почти две тысячи фунтов стерлингов от паба "Голова сарацина" в Чешеме, графство Бакингемшир, за то, что на его вывеске изображён бородатый араб или турок в тюрбане. Бака настаивает, что это изображение является расистским, вселяет в него страх и подстрекает к насилию. Владелец заведения счёл это "просто смешным", сказав, что это место уже пятьсот лет называют "Головой сарацина". Кроме того, "Голова сарацина" - не уникальное название, а одно из самых популярных названий пабов в Британии (наряду с "Красный лев"). В случае успеха своего иска Бака планирует разобраться и с другими тремя десятками одноимённых заведений.
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