В Британии террорист заявил, что его оскорбляет вывеска питейного заведения, и подал в суд

В Британии Халид Бака, который ранее провёл четыре года и восемь месяцев за решеткой за пропаганду джихада, подал в суд
, желая получить почти две тысячи фунтов стерлингов от паба "Голова сарацина" в Чешеме, графство Бакингемшир, за то, что на его вывеске изображён бородатый араб или турок в тюрбане. Бака настаивает, что это изображение является расистским, вселяет в него страх и подстрекает к насилию. Владелец заведения счёл это "просто смешным", сказав, что это место уже пятьсот лет называют "Головой сарацина". Кроме того, "Голова сарацина" - не уникальное название, а одно из самых популярных названий пабов в Британии (наряду с "Красный лев"). В случае успеха своего иска Бака планирует разобраться и с другими тремя десятками одноимённых заведений.