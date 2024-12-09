 

Обращение Эспаньолы в защиту конституционного строя России

Спустя несколько дней после возмутительного оскорбительного заявления главы 95-го региона в адрес глав МВД и СК РФ военная организация Эспаньола вынуждена вмешаться в конфликт. Несмотря на нашу постоянную и полную занятость в боевых действиях на Часов-ярском направлении, мы считаем себя обязанными заявить слова поддержки Владимиру Колокольцеву и Александру Бастрыкину. Тем более, что мы недавно обещали Александру Ивановичу поддерживать его в непростых ситуациях, а Эспаньола всегда держит слово.

Военная организация Эспаньола вместе со всеми нашими тыловыми структурами и поддерживающими нас фанатскими сообществами считает, что Кадырову Рамзану Ахматовичу нужно принести извинения за высказанные в адрес глав силовых ведомств оскорбления, ложь и попытки прикрыть своим административным ресурсом ярко выраженных малолетних преступников, нападавших на сверстников по национальному признаку.

Как известно, СК РФ ответил чеченскому главе и наглядно показал деяния юного бандита, за которого Кадыров заступался. Но нам неприятно, что чиновники, силовики и парламентарии в своей массе спрятали в голову в песок в тот момент, когда федеральная власть и в её лице конституционный строй нашего родного государства поставлены под сомнение на уровне главы целого региона.

В момент, когда вся наша страна противостоит глобальной внешней угрозе, расшатывать таким образом страну — недопустимо.

Однако за минувшие дни никто из деятелей федерального уровня не высказался о возмутительном заявлении Кадырова. Только два региональных депутата Кусмаков и Климов выступили с требованием к чеченскому главе — извиниться перед Бастрыкиным и Колокольцевым. Так не прошло с того момента и двух дней, как начали поступать известия о психологическом давлении на этих краснодарских депутатов. И это стало для нас последней каплей.

Сообщества футбольных фанатов России и военная организация Эспаньола не могут остаться в стороне от внутренних проблем страны, как не остались равнодушны и к внешним угрозам, когда встали с оружием в руках на защиту Родины.

Мы возмущены, что в рамках единой и неделимой России один единственный глава региона раз от раза выступает в защиту лиц, замешанных в уголовных делах! Почему при равенстве всех перед законом некто регулярно оказывается более «равным»?! Ну а текущая ситуация, повторимся, перешла все возможные рамки и подрывает национальную безопасность страны.

Достаточно представить, что случится с нашей страной, если каждый глава региона начнет давать подобные заявления.

Всё наше адекватное общество, все думающие люди нашей страны должны понимать, что заявление Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева расшатывает до основания суверенитет Российского государства, что недопустимо. Перед законом равны все, и ничей административный ресурс не должен стоять выше интересов Родины.
 
СЛАВА РОССИИ
 
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
 
НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!
 
ЭСПАНЬОЛА
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Чеченка рассказала о том, как её принуждали быть мусульманкой
» Россиян будут штрафовать за опасное и неосторожное вождение
» "Единая Россия" предостерегла СМИ от злоупотребления свободой слова
» Чеченцы "продавят" новгородскую мечеть через Кадырова?
» Мигель Анхель Лотина: "Локомотив" — "один из сильнейших клубов группы"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Черчилль – главный военный преступник ХХ века

Черчилль – главный военный преступник ХХ века

\

"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Мигрант и государство. Кто кого выбирает?

Теперь скрытое стало явным

Теперь скрытое стало явным

Уважай своего палача

Уважай своего палача

«Мы не рабы, рабы не мы»

«Мы не рабы, рабы не мы»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Обращение Эспаньолы в защиту конституционного строя России

Условия мира с НАТО и ЕС

  • 21:58
  • 235

Британская разведка набирает цветных, британские благотворительные исламские организации заподозрили в экстремизме

  • 21:13
  • 196

Раненые в Горловке, сотни домов и десятки социальных учреждений без тепла в Донецке

  • 20:28
  • 191

Сирия капитулировала, боевики вошли в города, рядом с которыми расположены российские базы. Асад прилетел в Москву

  • 19:45
  • 813

Нанофутуризм и русская культура

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru