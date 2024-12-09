Обращение Эспаньолы в защиту конституционного строя России





Военная организация Эспаньола вместе со всеми нашими тыловыми структурами и поддерживающими нас фанатскими сообществами считает, что Кадырову Рамзану Ахматовичу нужно принести извинения за высказанные в адрес глав силовых ведомств оскорбления, ложь и попытки прикрыть своим административным ресурсом ярко выраженных малолетних преступников, нападавших на сверстников по национальному признаку.





Как известно, СК РФ ответил чеченскому главе и наглядно показал деяния юного бандита, за которого Кадыров заступался. Но нам неприятно, что чиновники, силовики и парламентарии в своей массе спрятали в голову в песок в тот момент, когда федеральная власть и в её лице конституционный строй нашего родного государства поставлены под сомнение на уровне главы целого региона.





В момент, когда вся наша страна противостоит глобальной внешней угрозе, расшатывать таким образом страну — недопустимо.





Однако за минувшие дни никто из деятелей федерального уровня не высказался о возмутительном заявлении Кадырова. Только два региональных депутата Кусмаков и Климов выступили с требованием к чеченскому главе — извиниться перед Бастрыкиным и Колокольцевым. Так не прошло с того момента и двух дней, как начали поступать известия о психологическом давлении на этих краснодарских депутатов. И это стало для нас последней каплей.





Сообщества футбольных фанатов России и военная организация Эспаньола не могут остаться в стороне от внутренних проблем страны, как не остались равнодушны и к внешним угрозам, когда встали с оружием в руках на защиту Родины.





Мы возмущены, что в рамках единой и неделимой России один единственный глава региона раз от раза выступает в защиту лиц, замешанных в уголовных делах! Почему при равенстве всех перед законом некто регулярно оказывается более «равным»?! Ну а текущая ситуация, повторимся, перешла все возможные рамки и подрывает национальную безопасность страны.





Достаточно представить, что случится с нашей страной, если каждый глава региона начнет давать подобные заявления.





Всё наше адекватное общество, все думающие люди нашей страны должны понимать, что заявление Кадырова в адрес Бастрыкина и Колокольцева расшатывает до основания суверенитет Российского государства, что недопустимо. Перед законом равны все, и ничей административный ресурс не должен стоять выше интересов Родины.

СЛАВА РОССИИ

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!

НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

ЭСПАНЬОЛА