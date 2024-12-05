 

Имя Мухаммад стало самым популярным в Англии и Уэльсе

Имя "Мухаммад" (и его вариации) стало самым популярным мужским именем в Англии и Уэльсе, за 2023 год там прибавилось 7730 новорождённых Мухаммадов. На втором месте с большим отрывом имя "Ной" - 4382 Ноя.
Количество легальных мигрантов в Британию достигло рекордных 906 000 за год; при этом о нелегальных известно, что почти 34 000 в этом (ещё не завершившемся) году доплыли до берегов Британии на лодках через канал.

В России имя Мухаммад стало самым популярным мужским именем в ХМАО-Югре, с начала 2024 года там прибавилось 339 новорождённых Мухаммадов (по данным на ноябрь).
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