 

Имя Мухаммад стало самым популярным в ХМАО, в Подмосковье отменён турнир ММА

 

В 2024 году Мухаммад стало самым популярным именем для новорождённых в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). С начала года в регионе родилось 339 Мухаммадов. Вторым по популярности именем для новорождённых в ХМАО мальчиков стало Михаил — так жители назвали 246 сыновей, родившихся с 1 января 2024 года. Самым популярным женским именем стала Анна (196 человек), но на втором месте с небольшим отставанием — имя Амина (185 человек). По данным из открытых источников, лишь 11% населения ХМАО называют себя мусульманами.

C 2013 года имя Мухаммад (Мухаммед) стало занимать первые места по популярности в Англии и Уэльсе, в 2017-м оно стало самым популярным именем в Лондоне. 

 

 

Турнир по смешанным единоборствам (ММА) организации Hype FC в подмосковном посёлке Новоивановское был отменён после появления сотрудников силовых структур. Мероприятие было остановлено в момент, когда основатель промоушена Мухаммед Носаев объявлял предстоящие поединки. В главном событии вечера должны были сойтись Мариф Пираев и Нариман Аббасов.


 

 


 


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