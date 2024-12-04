 

В Евросоюзе растёт число преступлений против христиан, Еврокомиссия предпочитает этого не замечать

 

Член Европейского парламента от Германии Томаш Фрелих в обращении к Еврокомиссии рассказал, что в странах ЕС растёт число преступлений против христиан на почве ненависти. По сравнению с 2021 годом количество преступлений на почве ненависти против христиан увеличилось на 44 процента, а поджогов церквей — на 75 процентов. При этом, отмечает Фрелих, в своём сообщении, озаглавленном «Нет места ненависти: Европа, объединившаяся против ненависти» Еврокомиссия даже не упоминает данные о преступлениях против христиан на почве ненависти. В связи с этим депутат спрашивает Еврокомиссию о причинах замалчивания этой темы.

«Почему в сообщении Комиссии, озаглавленном "Ненависти нет места: Европа, объединившаяся против ненависти", абсолютно ничего не говорится о значительном росте преступлений на почве ненависти против христиан? Какими аналитическими данными и базами данных о прошлом и мотивах тех, кто разжигает ненависть к христианам в любой форме, располагает Комиссия?» 


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