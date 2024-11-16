 

В Европе выросло число нападений на христиан

В «Отчёте о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе» OIDAC Europe (Наблюдательная группа по нетерпимости и дискриминации против христиан) указала 2444 преступления против христиан на почве ненависти, которые были задокументированы в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 личных нападения на христиан. Лидируют Франция с почти 1000 инцидентов и Британия, где произошло более чем 700 случаев нападения на христиан. В Германии произошло 277 нападений, в то время как в 2022 году этот показатель был на уровне 135 инцидентов. 

 

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за видео с призывами студентов МФЮА «резать русню». 

На видео группа молодых людей скандирует лозунги на азербайджанском языке. В комментариях мнения по поводу перевода фразы разделились. Одни пользователи утверждали, что студенты говорили «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан». 


 

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APN.ru