В Европе выросло число нападений на христиан

Управление Следственного комитета по Москве возбудило уголовное дело из-за видео с призывами студентов МФЮА «резать русню».

На видео группа молодых людей скандирует лозунги на азербайджанском языке. В комментариях мнения по поводу перевода фразы разделились. Одни пользователи утверждали, что студенты говорили «Режь русню, Азербайджан», а другие — «Да здравствует Азербайджан».