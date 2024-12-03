Парламент Абхазии проголосовал против договора с Россией

Депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации абхазо-российского Соглашения об инвестиционной деятельности российских юридических лиц на территории республики.

Против утверждения соглашения проголосовали 22 депутата, двое воздержались. Заявляется, что отказ от соглашения с Россией "снизит градус общественно-политического противостояния и обеспечит проведение предстоящего избирательного процесса в спокойной обстановке".

Соглашение об инвестиционной деятельности было подписано 30 октября в Москве министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым и министром экономики Абхазии Кристиной Озган. В документе прописаны условия осуществления проектов российских инвесторов на территории Абхазии. Главное из них - объём инвестиций из России не должен составлять менее 2 млрд руб. за единичный проект.

Документ позволил бы российским компаниям реализовывать различные проекты в таких областях, как сельское хозяйство, обрабатывающее производство и туризм. Подразумевается и развитие инфраструктуры, включая газоснабжение, водоснабжение и транспорт. Однако в Абхазии заявили, что договор ставит местный бизнес в проигрышные условия и подрывает "национальные интересы Абхазии", в республике прошли массовые волнения, были захвачены правительственные здания, президент Абхазии Аслан Бжания ушёл в отставку.

Депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что она надеется, что отказ Абхазии от договора с РФ не повлияет на российскую поддержку этого государственного образования.