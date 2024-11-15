В Абхазии протестующие взяли под свой контроль парламент, правительство и администрацию президента

В Абхазии протестующие взяли под свой контроль здания парламента, кабинета министров и администрации президента республики.

Президент Бжания вместе с охраной покинул здание администрации президента республики. Протестующие у парламента Абхазии сторонники оппозиции потребовали отставки Бжании. В администрации президента Абхазии подтвердили, что готовится документ об отзыве из парламента законопроекта "О ратификации соглашения между правительством Абхазии и правительством РФ об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии". Заявляется, что "такое решение принято с целью стабилизации обстановки в республике".