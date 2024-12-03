"Количество язычников в зоне СВО в Новороссии поражает!"

Роман Шиженский - кандидат исторических наук, доцент, заведующий лабораторией религиоведческих исследований «Северо-Запад» БФУ им. И. Канта, директор научно-исследовательского проекта «Российская языческая пролификация XXI века» Нижегородского института управления – филиала РАНХиГС.

Начали мы наше интервью с Романом Витальевичем с темы родноверов в Новороссии, памятуя о недавнем осуждении патриархом Кириллом распространения неоязычества в воюющей армии.

«А армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что невоцерковлённых, далёких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников», — сказал патриарх осенью этого года на одном из заседаний высших иерархов РПЦ.





Роман Витальевич, очень много родноверов воюют в Новороссии и с одой, и с другой стороны...

Да, конечно. Количество язычников в зоне СВО поражает!!! По поводу «родноверов» с другой стороны я бы поспорил. Как неоднократно говорили наши бойцы-язычники, на стороне Украины воюет искусственно созданная субкультура (смесь скандинаво-славянско-сатанинского неокульта). Конечно, определённый контингент язычников (без синкретизмов) присутствует в среде контингента вооружённых формирований ВСУ. Упуская подробности – бойцы на войне. Из интервью понимаешь – для 100% опрошенных огромную роль имеет забытое в конце 80-х-90-х понятие Русской Родины. Соответственно трофеи: молотки Тора, шевроны, уничтожение «тёмных мест».

Какое количество двоеверов (людей, которые носят кресты и топоры Перуна) в славянском мире?





Вопрос из категории «со звездочкой». Тема двоеверия, религиозного перехода, особенно с учётом реалий современной ситуации, крайне «сложно-интересна». Ограничусь следующим: ряд бойцов ВС РФ спокойно носят языческие позывные, эмблемы, обереги, девизы, выполненные в стилистике псевдославянской руники, скандинавского футарка, наряду с православной символикой. Как это объяснить? Исключим конфессиональные «недоработки» и обратимся к дружинному опыту средневековой Руси или периоду двоеверия, или народного христианства. Видимо, в каждом конкретном случае действует принцип личного духовной защиты. А вот индивидуализация религии … это отдельная сверхактуальная тема!

Как долго и насколько успешно вы исследуете современное язычество, как и почему заинтересовались именно этой темой, кого можете назвать своим учителем?

Изучением современного язычества я занимаюсь более пятнадцати лет. В 2005 году защитил диссертацию «Скандинавские мифы как культурный феномен в развитии стран Северной Европы», и закономерно встал вопрос: «Что делать дальше?». Спустя год я оказался на территории Марий-Эл и смог посетить священную рощу (кÿсото) последователей марийской традиционной религии. Дальше в дело вмешалась всепоглощающая исследовательская жажда, потребовавшая «продолжения банкета» - изучения современного язычества у этноса-доминанты. Свой скромный багаж наработок по последним язычникам Европы я передал своему ученику Р.А. Саберову и очень надеюсь, что скоро он защитит долгожданную кандидатскую диссертацию «Особенности институционального развития служителей культа этнорелигии мари Среднего Поволжья в XVIII-начале ХХI века».

В тему русского язычества я заходил с приключениями… Из ныне живущих о подробностях можно узнать у А.В. Гайдукова, действительного большого специалиста в этой теме.

Мой Учитель – русский профессор, доктор исторических наук Евгений Васильевич Кузнецов. Главное, что мне удалось усвоить в ходе общения с научным руководителем, – точечный, «сакральный» анализ источника. Только источник! Остальное: мнение специалистов, экспертов и т.д. – вторично!

Насколько современному язычеству свойственен национализм, как это зачастую пытаются представить необъективные и ангажированные СМИ, определённым образом мотивированные общественные, политические и религиозные деятели и даже некоторые научные исследователи? Причём во всей палитре национализма, от «любви к отеческим гробам» до фашизма и расизма?

Начнём с термина. Для меня современное русское язычество - «мировоззренческий феномен, возникший в РСФСР в 1970-х годах, в основе которого лежит комплекс идеологических, религиозных, социально-политических, культурных парадигм, направленных на возрождение славянских дохристианских верований. Этот феномен характеризуется превалированием конструируемых авторских инициатив над реконструируемыми элементами мифологии и обрядовых практик; эклектикой идей этноцентризма и природоцентризма; структурной, мировоззренческой пролиферацией; конспирологией, футурологией и фолк-хистори как набором инвариантов».

По поводу национализма... До последних событий русским было быть стыдно. Тему принадлежности к государственно образующему, формирующему и удерживающему от всевозможных крайностей этносу старались не акцентировать и вынести за скобки «российской национальности». Предположу, что «уход в язычество» можно рассматривать как защитную реакцию (воззвание к «русскости») определённой части социума, не нашедшей ответа на мировоззренческие вопросы в существующих религиозных системах. СВО многое расставила по местам. Конечно, образ русских язычников, крайних националистов, более притягателен для жаждущих, не исключу, что за это и очень хорошо платили (платят). Как показывают наши полевые выезды на языческие праздники, индивидуальное общение с лидерами движения, подавляющая часть современных русских язычников – почвенники, болеющие за семью, дом, страну. Безусловно, конструктов а-ля Гиперборей, «Россия для русских», боевых плясов, свидетелей СССР и т.д. - значительное количество, но считать всех последователей создаваемой «традиции» фашиствующими - открытое дилетантство: «Я посмотрел сеть. Я знаю». Интересно, что про крайний национализм скажут русские бойцы-язычники СВО, выполняющие важнейшие операции в рамках ДРГ, штурмовых отрядов, артиллерии и др. В ближайшее время попробую аккумулировать полученные от воинов-язычников интервью в книге «ТРЕТЬЯ СИЛА (российские язычники в СВО)».





Насколько распространены и влиятельны антихристианские и антисемитские мотивы в идеологии и практике современных язычников, не мешают ли они позитивному образу язычества и его популярности? Или причина столь малого распространения язычества, в первую очередь, экзистенциальная и мировоззренческая инертность большинства россиян?





Скорее второе. Антихристианские и антисемитские (скорее – антисионистские) теории присутствуют, куда же без них, но в настоящее время язычники, заняты проблемами собственного микромира (к примеру, осваивают новые формы сакрального пространства (храмы). По поводу незначительной популярности - позвольте не согласиться. Культовая среда, «поставляющая» неофитов в общины, группы язычников-одиночек весьма многочисленна и включает любителей фэнтези, исторического романа, поклонников сериала «Викинги», фолк-хорроров типа «Солнцестояния», фанатов определённых музыкальных стилей, реконструкторских коллективов, мастеров рун и, наконец, поклонников многочисленной обережной продукции диапазона «коловрат –лунница – мjölnir». С определённой оговоркой популярность современного язычества подтверждают фестивали, собирающие от нескольких десятков до нескольких тысяч участников. Уровень «язычности» празднующих - отдельный вопрос, но сочувствующих движению на данных мероприятиях – подавляющее большинство.





Существует ли, на ваш взгляд, некое разделение и дистанция между идеологами и лидерами язычества – творческими людьми, и основной массы, склонной к экстремизму, или это предвзятое мнение?





Возвращаю вас к началу нашего разговора. За утверждением «основной массы, склонной к экстремизму» должен стоять обширный источниковый материал. Данными о господстве в молодёжной языческой среде экстремистских настроений не располагает ни один специалист, как, в прочем, и данными о точной численности последователей современного язычества. Тема языческих «измов» с момента генезиса рассматриваемого феномена и по настоящий момент - новость с пометкой "молния". Достаточно посмотреть на тематику статей и кандидатских диссертаций. Кому интересно вникать в изменения пантеона конкретного сообщества, анализ исторических концепций, авторское язычество идеологов, если можно вычислить и обезвредить!

Если мы говорим об образовательной «пропасти», то да, она существует. К сожалению, определённая часть рядовых участников движения читает труды только своих лидеров и пролистывает книги академика Б.А. Рыбакова. Интеллектуальной диверсией следует признать «работы» последователей инглиизма (церковь православных староверов-инглингов - признаны экстремистами и запрещены в РФ) и смежных течений. Выход один – самообразование – штудирование вторичных источников и историографии вопроса.

Насколько распространены, популярны, полезны, или, напротив, вредны для современного язычества «реверансы» и заимствования у лучше сохранившихся родственных традиций, как восточных, так и западных? Про какие из них можно сказать, что они удачны, а с какими - не сложилось?

Контакты, заимствования (возможно, «соработничество») между представителями славянского язычества и язычниками иных этнических групп были всегда. Достаточно вспомнить начальный этап образования древнерусского государства: «котёл» народов, традиций, культур, верований. Продолжением традиции в новейшее время стали контакты «родноверов» с литовскими коллегами (поездка В.С. Казакова, Н.Н. Сперанского на конгресс этнических религий в Вильнюсе 1998 г.), традиционалистами мари (Д.Ж. Георгис (1960-2023 гг.), с 2002 г. регулярно общался с представителями финно-угорской традиционной религии, «русский вариант шиваизма можно обнаружить у волхва Велеслава (И. Черкасова)», Д.А. Гаврилов (Иггельд) - с 2009 г. участник «Международной Языческой Федерации» (Pagan Federation International, PFI) и т.д. Кроме того, синкретизм славянского и скандинавского язычества громко заявил о себе в зоне проведения СВО через ту же религиозную атрибутику и пантеон особо почитаемых богов – это отдельная очень жизненная и интересная глава исследования современного язычества … Представьте, варяжский мужской союз или участников битвы при Бравалле – сражения народов, возможно, оказавшего значительное влияние на последующую эпоху викингов. Какие системы верований объединили этих представителей средневекового спецназа?

...Что касается современных удачных и неудачных попыток межэтнического, межязыческого взаимодействия? Российское язычество находится на очередном витке трансформации, и, соответственно, лишнее и сомнительное будет отторгнуто религиозными нативистами или поспособствует пополнению космополитичной армии последователей культов новой эры.

Мое личное мнение – дружить нужно с ближайшими соседями.

Каких лидеров и идеологов, внесших особенно ощутимый вклад в развитие и становление язычества на постсоветском пространстве, ты бы смог назвать? И какие из них принесли больше вреда, чем пользы?





Остановимся на русской вариации движения. Первый язычник СССР – А.А. Добровольский (Доброслав, 1938-2013 гг.), автор первого именослова, языческого календаря, коловрата – основного символа славянских язычников (в существующем прочтении), режиссёр и организатор первого праздника, обряда раскрещивания, создатель исторических и утопических концепций. Значительная часть идей Доброслава актуальна и для сегодняшних последователей доавраамической религиозности. Н.Н. Сперанский (Велимир, 1958-2018 гг.), автор концепции «русской дарны», размышлений о связи язычества с русским сектантством, шаманизмом. В.С. Казаков – создатель одной из старейших языческих организаций «Союза славянских общин славянской родной веры» (1997 г.), учредитель журнала «родноверие», ректор «Училища родной веры славян» (2008 г.). И.Г. Черкасов (Велеслав) – автор концепции шуйного пути (2005 г.), один из лидеров «Содружества славянских общин «Велесов круг», создатель славянского центра духовного развития «Велесов Путь» (2020 г.). Б.А. Гасанов (Богумил) – хранитель «Хором Велеса и Марены», наиболее последовательный «языческий критик» исторических источников. Безусловно, перечень бывших и действующих идеологов современного русского язычества можно продолжить. Судить о вреде или пользе того или иного языческого лидера я не берусь. Слишком много «вводных», и главное - «для кого?». Мне, как исследователю вопроса, интересен язычник в развитии, другими словами, «язычник-офлайн», со всеми плюсами и минусами.

Ещё до начала СВО на Украине периодически появлялись информационные вбросы от российской государственной и церковной пропаганды о большом количестве язычников в рядах ВСУ, якобы воющих из религиозных соображений, против ненавистного христианского государства. Но серьёзные исследователи отмечали и наличие язычников в российских войсках. Насколько реально и каково это соотношение на сегодняшний день, если оно вообще существует, имеет ли место на войне религиозное противостояние – язычников и христиан? Насколько современное язычество России и Украины политизировано?





Есть у меня очень хороший знакомый, условно отнесём его к «инквизиторам» от Русской Православной Церкви. Рассуждая о конфессиональном составе участников СВО, он подчеркнул, что «сражаются православные, мусульмане, буддисты и твои – язычники». Естественно, звоночек «о моих язычниках» был воспринят как исследовательский вызов, нуждающийся в «опубликованном ответе». Это, во-первых. Во-вторых, языческая символика регулярно мелькает в репортажах российских военкоров на частях снаряжения, военной формы бойцов с передовой и даже отдельных группировок (символ группы «Север»). В-третьих, в июне 2022 года на телеграм-почту мне пришло сообщение от журналиста-политэмигранта Александра Чаленко с просьбой дать комментарии по поводу «козловидных» изображений, языческого татуажа пленных полка «Азов» (экстремистская организация, запрещена в РФ). Дальше – больше. В результате появились статьи, интервью и огромное количество вопросов, требующих ответов … На сегодняшний день удалось собрать почти три десятка интервью с российскими бойцами-язычниками, представляющими самые разные подразделения отечественных вооружённых сил. Подавляющая часть воинов разменяла тридцатилетний рубеж, соответственно, можно говорить об осознанном мировоззренческом выборе респондентов. По мнению бойцов, заинтересованных исследовательских групп, процент воинов-язычников (прежде всего последователей славянского и германо-скандинавского направлений) в зоне проведения СВО если не значителен, то весьма заметен.

Противостояния в российской армии христиан и язычников быть не может априори! Все, вне зависимости от конфессиональной принадлежности, выполняют одно общее дело. Данный тезис не раз подчёркивали участники спецоперации.

Про политизированность украинских язычников и сказано, и написано достаточно много. Ограничусь лишь одним термином, не единожды всплывавшим в интервью с российским бойцами и характеризующим их отношение к идеологии «Азова» (экстремистская организация, запрещена в РФ) - «субкультура». Современное российское язычество, если не брать во внимание военную составляющую, не нацелено на политику. Более того, отказы в признании религиозного статуса ряда сообществ, господствующее негативное отношение к любым проявлениям язычества, закономерно предопределило «разочарование в официальности». Наблюдается организационный «уход в себя», «фильтрация» окружения с построением микромира своих. Конечно, связь с внешним миром сохранится, но будет постепенно минимизироваться. Ставка на саморефлексию, по моему мнению, будет способствовать консолидации сообщества и разрыву этноориентированного направления с группами, попавшими под влияние Нью Эйдж.

В последние годы многие фольклорные сюжеты и персонажи славянской и не только мифологии стали всё чаще появляться в массовой культуре – литературе, компьютерных играх и на киноэкранах, например, в отечественных сериалах «Вий», «Сергий против нечисти», «Волшебный участок» и других.

Насколько хорошо, полно и адекватно представлено язычество в современной культуре, прежде всего в кинематографе и литературе, российской и мировой, и насколько эта культура, в свою очередь, влияет на родноверие, есть ли такое взаимодействие и своего рода обратная связь?





Языческая киноклассика, представленная «Русью изначальной», «Когда солнце было богом», «Детство Ратибора» (кстати, один из российских командиров, участник СВО, взял имя мальчика-русича в качестве позывного), уступает место «шедеврам» наподобие миллиардного российского горе – «Викинга». Не так давно в свет вышла статья «Частокол, инициация и табу»: транскрипция язычества в художественном кинематографе», в которой я с удовольствием пробежался по следующим лентам: «Таинственный лес» (2004; режиссер М. Найт Шьямалан; США), «Плетеный человек» (2006; режиссер Нил Лабут; Канада, Мексика, США, Германия), «Черная смерть» (2010; режиссер Кристофер Смит; Германия, Великобритания), «Пока цветет папоротник» (2012; режиссер Евгений Бедарев; Россия), «Дружина» (2015; режиссер Михаил Колпахчиев; Россия), «Апостол» (2018; режиссер Гарет Эванс; США, Великобритания), «Солнцестояние» (2019; режиссер Ари Астер; США, Швеция), «Эпидемия» (2-й сезон, 2022; режиссер Дмитрий Тюрин; Россия) и обнаружил следующие транскрипты, на которых и строится образ «киношного язычества». К таким популярным образам и инструментам относится божество, сакральное пространство, священные писания, служители культа, празднично-обрядовый календарь, табу, инициация, новояз (в том числе музыкальные темы), кровь/жертва, символика, структурная единица (община, семья), изолированность и специфические отношения с внешним миром. При порой комично-хоровой подаче язычества как в отечественной, так и в иностранной киноиндустрии, приведенные характеристики свойственны и реальному, «живому» языческому движению.





Каковы ваши общие прогнозы на будущее неоязычества в России и Украине, перспективы его развития, взаимоотношений с государством, традиционными религиями, наукой, культурой, обществом, особенно с учётом актуальной политической и экономической ситуации, мировой и российской, и глобальных потрясений последних лет?





Отношение традиционных религий РФ к современному язычеству сформулировано. Здесь никаких метаний «за и против» быть не может, да и как с позиций конфессий допустить признание чёрной кошки в чёрной комнате? В язычестве отсутствует единое «всё»: от общероссийской организации до признанных всеми основ общей «веры». В этом, кстати, и реверс проблемы – призыв «закрыть» язычество ортодоксальной группой от «страждущих». Предположу, что позиция государства будет учитывать боевые заслуги российских язычников в зоне СВО, уровень лояльности конкретных личностей и объединений к проводимой политике, конфессиональному сообществу, российскому социуму и др. Опять-таки частное суждение, в настоящее время на уровне государственных органов эта тема открыта.

Научное сообщество, занимающееся исследованием темы, также весьма неоднородно по целям изучения движения, блокам решаемых задач. Действуют микрогруппы, учёные-одиночки. Координация происходит на личном уровне, а также время от времени возникающих предложений (от организаций разного уровня) «выступить с докладом». Системного изучения феномена на уровне общероссийского специализированного учреждения (научно-исследовательского отдела, института), несмотря на острую необходимость, не ведётся.

Нет никаких сомнений в том, что языческое сообщество изменится. С учётом возвращения контингента воинов-нативистов, возвращающихся с территории проведения СВО сценарии развития российского язычества могут быть самыми непредсказуемыми, в том числе не исключаю появления закрытых боевых братств, ориентированных на культ силы.

В английской Википедии в статье о родноверах сказано, что большинство родноверов - это люди с высшим образованием. Подтверждаете ли вы эту информацию? Если да, то почему так? Что, «интеллигентам со средним образованием» родноверие не интересно?

Полевые опросы показывают, что «родноверием» охвачены все социальные страты российского общества: от самозанятых, «свободных художников» до директоров предприятий и воинской элиты СВО. Вместе с тем, безусловно, процент людей с высшим образованием в движении значителен. Такая «образовательная тенденция» характерна для приверженцев современного язычества с момента появления первых общин. Исследователи вопроса отмечают, что в 80-90-е «костяк» язычества составляла техническая интеллигенция. В 2000-х ситуация меняется и усиливается позиция гуманитариев. Почему так… вопрос сложный. Возможно к причинам можно отнести интеллектуальное, мировоззренческое наследие СССР – эпоху «языческой реабилитации» через кинематограф (об этом много писали), советские мультфильмы (вспомните палитру образов новогодних сказочных героев, отрисованных персонажей волшебных сказок), массовое издание научных и научно-популярных работ по истории древних славян, популяризация языческой героики в изобразительном искусстве и т.д. Возможно – причина в естественном/контролируемом сокращении действительных заинтересованных обладателей (не «корочников») высшего образования и как следствие, разочарованность вышников в предлагаемых «стандартах», в том числе религиозных. Особенно это заметно именно на примере гуманитариев, за малым исключением (неприкасаемый топ), слабо востребованных в пределах интеллектуального рынка РФ. Хотя, айтишников, инженеров, в том числе работающих над щитом Родины, должны научить эту Родину любить…









Также английская Википедия пишет, что родноверие очень сильно распространено на Юге России, и что в некоторых районах Ставропольского края общин родноверов или равно количеству общин православных, или превышает их. Это так? Если да, то с чем это связано? На Юге менталитет другой, или какие причины?

Не хочется вставать на конспирологические рельсы. Безусловно это очередной информационных вброс. Как говорится: «Значит это кому-то нужно». Думаю, что процент «родноверов» Юга приблизительно равен проценту «родноверов» Сибири, Центральной России и других регионов. Можно, конечно, «поиграть»: сослаться на влияние Юга как родины «Велесовой книги», безумное количество «родноверов» - жителей, присоединённых территории, но к сожалению для тайноведов – это не так.









Многие приравнивают коловрат к свастике и на этом основании его запрещают. Что надо сделать, чтобы коловрат воспринимался именно как символ родноверов, а не нацистов?





По моему мнению, проблема коловрата в настоящее время Нерешаема. Во-первых, благодаря различным интерпретациям символа со стороны противника и активной негативной позиции со стороны СМИ. Во-вторых, нельзя списывать со счетов символику исторической памяти (к сожалению, просыпающуюся практически исключительно за неделю до и неделю после 9 мая). В-третьих, огромный минус репутации коловрата нанесла деятельность одного из активных псевдоязыческих симулякров в лице «церкви православных староверов-инглингов» (признаны экстремистами и запрещены в РФ) и десятков свастических символов придуманных, растиражированных последователями «конов» и знатоками «буквицы». В-четвертых – и это основное. У нас принято мыслить сиюминутными маркерами: «картинка, небольшой текст» - вывод. Читать стало не модно, разговаривать – тем более. Какова смысловая нагрузка символа с точки зрения задумки автора (Доброслава)? Ради эксперимента, можно провести отдельное исследование как среди критиков, так и среди защитников «восьмилучевого».





Доброслав относился к родноверию не как к религиозной практике, а как к мировоззрению, и с иронией относился к установлению идолов. Разделяют ли его взгляд на родноверие сами родноверы?





Вопрос, связанный с местами и тем более «индивидуализированными» объектами современного языческого культа весьма сложен и не сводится, как думают многие обыватели, к банальной беготне вокруг резано-крашенной деревяшки. По мнению идеологов современного язычества, с кем удалось и удаётся общаться, внешняя форма – лишь форма-вместилище для божеств, встающих в единый обрядовый круг с далёкими потомками. Антропоморфная форма идолов продиктована необходимой для неофитов визуализацией. Некоторые общины вообще отказываются от установки чуров, использования любой символики позволяющей навлечь «гнев» сознательной общественности. Безусловно, для большинства известных мне адекватных языческих групп, «родноверие» не религиозная практика, а именно мировоззренческий базис со всем набором плюсов и минусов от: "я на капище, а мне звонит сотовый", до «предки-я-потомки».