13 августа -- день рождения воинского флага Новороссии

13 августа 2014 года — день рождения воинского флага Новороссии.

"Девять лет назад года комиссия по символике Новороссии представила Флаг вооружённых сил, так называемое «воинское знамя» Новороссии — красное полотнище с наложенным сине-белым Андреевским крестом — в качестве одного из вариантов государственного флага Новороссии. В этом полотнище красный — дань уважения знамени Великой Победы, а Андреевский крест, символ морского флота, связан с влиянием Черноморского флота на Новороссию.

Очень хорошо помню дискуссии, которые развернулись по символике Новороссии. Левые требовали восстановления символики Советской Украины с советским украинским флагом. Правые — принятия царской символики, соответственно, с имперским российским флагом. Молодой республике важно было не оттолкнуть никого из тех, кто выступал в её поддержку, и я предложил в качестве компромиссного варианта принять пока только воинское знамя, существующее на тот момент по факту. Мне говорили, что к его созданию имел отношение Александр Чаленко. Это предложение всем понравилось, и мы проголосовали за тот флаг Новороссии, что сейчас все знают.

Напомню, что ДНР и ЛНР были созданы в апреле 2014 на фоне массовых выступлений на юго-востоке Украины пророссийских активистов, не признавших новые киевские власти. 11 мая в Донецкой и Луганской областях прошли референдумы о статусе регионов. По данным местных ЦИКов, в Донецкой области свыше 89% участников референдума проголосовали за суверенитет региона, в Луганской области - более 96%. По итогам референдумов представители двух областей объявили о своей независимости от Украины. Впоследствии, 24 мая, представители ДНР и ЛНР подписали договор об объединении в Союз народных республик Новороссии и создании парламента Новороссии".

