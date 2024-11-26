Россия должна быть автором проекта происходящего в мире, а не США!

Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием — это переход всех красных линий. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём недавнем интервью. По его словам, подобное «не пройдёт бесследно». Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием — это переход всех красных линий. «Уже всё что происходит, — это переход за любые красные линии»,— сказал он.
При этом зампред совбеза РФ указал, что Москва не рассчитывает ни на Трампа, ни на кого-либо ещё в конфликте, несмотря на то что Трамп — «прагматичный человек». «Мы полагаемся только на наши силы и наши оборонные возможности», — сказал он.
Говоря о применении Москвой ядерного оружия, Медведев подчеркнул, что это будет возможным только тогда, «когда это реально необходимо». Он добавил, что «в российском руководстве нет сумасшедших».
1. Проблема не в том, что происходит, а в том, что это происходит в рамках изначального проекта США со всеми этапами: международного подстрекательства, фальсификации, буллинга и эскалации внешнеполитического и внешнеэкономического напряжения, направленных на разрушение России.
2. Россия во всём происходящем вторична и лишь реагировала в формате защитных реакций. Этот экспансионистский проект США, в рамках которого Украина стала триггерным плацдармом США, значительно усилился по сравнению с американским предмайданно-оранжевым этапом в Украине.
3. Близорукому обывателю манипулятивно навязывалось и продолжает навязываться поверхностная картинка конфликта братского народа с другим братским народом, которым, дескать, на голом месте почему-то взбрендило войти в этот конфликт, с целью почерпнуть что-то полезное из него. Полезное будет только на стороне США. А конфликтующие марионетки США Украина и Россия из конфликта ничего не получат. Разница России и Украины только в том, что Россия значительно уменьшила долю своей марионеточности от США (в том, числе благодаря санкциям США), а Украина значительно усилила.
4. Разрешение проблемы происходящего только в надежде выхода России из формата вторичного поведения, то есть, выхода из формата совершения защитных действий, которых ждут США от России. Все защитные действия России были рассчитаны США и поэтому в них нет перспектив для России, но есть перспективы для США.
Россия должна быть инициатором и автором происходящего в мире, а не США. Только тогда открывается надежда для выживания России и всего мира. Это Россия уже проходила во времена Второй мировой войны. Россия на определённом этапе вошла в формат первичности и авторства происходящего в мире тогда, когда благодаря СССР начался перелом в войне против немецкого фашизма. Но эту первичность пресекли США, ограничив движение СССР на Запад. США скрыли у себя гигансткое количество фашистских нацистов, которые дожили в Америке свои годы. Тогда конфликт с фашизмом стал забываться и стал вновь усиливаться конфликт социалистического лагеря с капиталистическим, как глубинное основание мирового конфликта.