Россия должна быть автором проекта происходящего в мире, а не США!

Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием — это переход всех красных линий. Об этом заявил зампред совбеза РФ Дмитрий Медведев в своём недавнем интервью. По его словам, подобное «не пройдёт бесследно». Удары вглубь территории России западным дальнобойным оружием — это переход всех красных линий. «Уже всё что происходит, — это переход за любые красные линии»,— сказал он.

Медведев также посоветовал обратить внимание на изменения в ядерной доктрине России. По его мнению, президент страны Владимир Путин чётко выразил свою позицию, касающуюся ударов вглубь России.





Как отметил Медведев, нынешний президент США Джо Байден оставит избранному лидеру Дональду Трампу «тяжелое наследство» в украинском кризисе.

При этом зампред совбеза РФ указал, что Москва не рассчитывает ни на Трампа, ни на кого-либо ещё в конфликте, несмотря на то что Трамп — «прагматичный человек». «Мы полагаемся только на наши силы и наши оборонные возможности», — сказал он.

Говоря о применении Москвой ядерного оружия, Медведев подчеркнул, что это будет возможным только тогда, «когда это реально необходимо». Он добавил, что «в российском руководстве нет сумасшедших».





Вот мои размышления и замечания на этот счёт:

1. Проблема не в том, что происходит, а в том, что это происходит в рамках изначального проекта США со всеми этапами: международного подстрекательства, фальсификации, буллинга и эскалации внешнеполитического и внешнеэкономического напряжения, направленных на разрушение России.

2. Россия во всём происходящем вторична и лишь реагировала в формате защитных реакций. Этот экспансионистский проект США, в рамках которого Украина стала триггерным плацдармом США, значительно усилился по сравнению с американским предмайданно-оранжевым этапом в Украине.

3. Близорукому обывателю манипулятивно навязывалось и продолжает навязываться поверхностная картинка конфликта братского народа с другим братским народом, которым, дескать, на голом месте почему-то взбрендило войти в этот конфликт, с целью почерпнуть что-то полезное из него. Полезное будет только на стороне США. А конфликтующие марионетки США Украина и Россия из конфликта ничего не получат. Разница России и Украины только в том, что Россия значительно уменьшила долю своей марионеточности от США (в том, числе благодаря санкциям США), а Украина значительно усилила.

4. Разрешение проблемы происходящего только в надежде выхода России из формата вторичного поведения, то есть, выхода из формата совершения защитных действий, которых ждут США от России. Все защитные действия России были рассчитаны США и поэтому в них нет перспектив для России, но есть перспективы для США.





Россия должна быть инициатором и автором происходящего в мире, а не США. Только тогда открывается надежда для выживания России и всего мира. Это Россия уже проходила во времена Второй мировой войны. Россия на определённом этапе вошла в формат первичности и авторства происходящего в мире тогда, когда благодаря СССР начался перелом в войне против немецкого фашизма. Но эту первичность пресекли США, ограничив движение СССР на Запад. США скрыли у себя гигансткое количество фашистских нацистов, которые дожили в Америке свои годы. Тогда конфликт с фашизмом стал забываться и стал вновь усиливаться конфликт социалистического лагеря с капиталистическим, как глубинное основание мирового конфликта.