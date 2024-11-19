ТАСС оценивает потери ВСУ в более чем 900 тыс. человек; Боррель заявил, что страны Запада тайно разрешили удары вглубь России

По подсчётам
ТАСС, суммарные потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными, число потерь в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за первые два года СВО. ТАСС опирается на заявления министерства обороны РФ: 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тыс. человек. Согласно данным сводок российского военного ведомства, после этого Киев на всех направлениях потерял более 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными.