 

ТАСС оценивает потери ВСУ в более чем 900 тыс. человек; Боррель заявил, что страны Запада тайно разрешили удары вглубь России

По подсчётам ТАСС, суммарные потери Вооруженных сил Украины с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными, число потерь в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за первые два года СВО. ТАСС опирается на заявления министерства обороны РФ: 27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тыс. человек. Согласно данным сводок российского военного ведомства, после этого Киев на всех направлениях потерял более 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными.
 
По словам верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, ряд стран Запада разрешил Вооруженным силам Украины наносить удары вглубь России дальнобойным оружием, не объявляя об этом публично.
 
 

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