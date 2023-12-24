 

В Вене исламистов подозревают в подготовке теракта в центральном соборе, в Ливане сожгли рождественскую ёлку

Австрийские правоохранители допрашивают четверых человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене: предположительно, они планировали нападение на собор Святого Стефана в центре Вены - одно из самых многолюдных мест в период рождественских праздников. 

Ранее германские СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В Германии и Австрии произведено несколько арестов. Исламистская террористическая ячейка, подозреваемая в подготовке нападения на Кёльнский собор, состоит из выходцев из Таджикистана.

 

Неизвестные экстремисты бросили бутылку с зажигательной смесью в рождественскую елку, установленную возле церкви Святого Георгия в Триполи в Ливане, украшенная праздничная ёлка полностью сгорела.

Общественный деятель, председатель Православного совета Ливана Роберт Абъяд рассказал, что "существует пятая колонна, которая намерена отравить атмосферу праздника и обострить ситуацию".

В христианских районах Ливана приняты дополнительные меры безопасности в связи с поступившей информацией о возможных провокациях, "в период рождественских и новогодних праздников будут усилены патрули военнослужащих в районах расположения церквей и монастырей".


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