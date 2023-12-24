В Вене исламистов подозревают в подготовке теракта в центральном соборе, в Ливане сожгли рождественскую ёлку

Австрийские правоохранители допрашивают четверых человек, задержанных по подозрению в подготовке теракта в Вене: предположительно, они планировали нападение на собор Святого Стефана в центре Вены - одно из самых многолюдных мест в период рождественских праздников.

Ранее германские СМИ сообщали, что исламистская террористическая ячейка планировала нападения на церкви в Кёльне, Вене и Мадриде во время проведения в них рождественских служб. В Германии и Австрии произведено несколько арестов. Исламистская террористическая ячейка, подозреваемая в подготовке нападения на Кёльнский собор, состоит из выходцев из Таджикистана.

Неизвестные экстремисты бросили бутылку с зажигательной смесью в рождественскую елку, установленную возле церкви Святого Георгия в Триполи в Ливане, украшенная праздничная ёлка полностью сгорела.