Депутат Гильмутдинов заявил, что все регионы РФ многонациональны и каждый нужно обязать иметь "Дом дружбы народов"

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов после выездного совещания комитета в Кирове заявил, что каждый регион РФ многонациональный и все нужно обязать иметь "Дома дружбы народов" и финансировать их из регионального бюджета:

"У нас каждый регион, можно сказать, многонациональный. Этой темой нужно заниматься ежедневно... "Дома дружбы народов" - это некий ресурсный центр, который понимает проблематику, своевременно подключает необходимые организации для решения, предоставляет возможность национально-культурным объединениям проводить мероприятия. На наш взгляд, ["Дома дружбы народов] должны быть во всех [регионах]. Сейчас мы обсуждаем наличие этой инфраструктуры, а также как законодательно закрепить этот вопрос, чтобы ни у кого в регионах не возникло сомнений о законности работы домов дружбы, чтобы они законно существовали и финансировались из местных и региональных бюджетов".

Губернатор Кировской области Александр Соколов сказал, что в Кировской области "добрососедствуют представители более 110 национальностей".



