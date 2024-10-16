 

Черчесова оштрафовали на 150 тыс. за невинную шутку о казахском языке, в Доме дружбы народов Карелии урок азербайджанского танца

 

По утверждению главы Казахстанской федерации футбола Адилета Барменкулова, главного тренера сборной страны Станислава Черчесова наказали за шутку про казахский язык. Барменкулов сказал, что федерация провела со специалистом беседу и выставила ему штраф в размере 150 тысяч рублей. «Юмор Черчесова, конечно, выходит за рамки. Я объяснил приоритет государственного языка», — заявил Барменкулов. На пресс-конференции после матча сборной Казахстана со Словенией журналист, одетый в майку ПСЖ (французский футбольный клуб), задал Черчесову вопрос на казахском языке. В ответ тренер сказал: «Ты по-французски сейчас говоришь?». Это было расценено как неуважение к Казахстану. 

 

В "Доме дружбы народов Карелии" (по данным правительства региона, в республике представлены около 130 национальностей, а также зарегистрированы более 80 национальных сообществ) прошли мастер-класс азербайджанского танца, инсценировки марийской сказки, эпоса "Калевала", а также знакомство с "древним славянским народным промыслом - белорусской вытинанкой (узоры из бумаги)". Дом дружбы народов Карелии открылся в Петрозаводске в 2020 году. "Это ресурсный центр для всех национальных общественных объединений республики. Создан на базе издательства "Периодика", специализирующегося на выпуске газет и журналов на карельском, вепсском и финском языках".

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