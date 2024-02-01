В Думе высказались за создание детской версии батальона "Ахмат" для пропаганды дружбы народов

Создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» стало бы важной и полезной инициативой, считает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его мнению, целью создания такого отряда должно стать не обучение ведению военных действий, а пропаганда дружбы народов и воспитание молодёжи. Кузнецов считает, что российским отцам можно поучиться у чеченских в вопросах педагогики.

«Нам, русским отцам, в некоторых моментах можно брать пример с воспитания юношей на Кавказе (как и им в ряде вопросов брать пример с наших отцов, это всегда взаимный процесс)... Участие достойных чеченских (и других северокавказских) мужчин в воспитании молодого поколения всей страны, наших общих детей очень важно и нужно. Потому что «для воспитания одного ребенка нужна целая деревня».