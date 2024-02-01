 

В Думе высказались за создание детской версии батальона "Ахмат" для пропаганды дружбы народов

 

Создание детской версии чеченского батальона «Ахмат» стало бы важной и полезной инициативой, считает депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов. По его мнению, целью создания такого отряда должно стать не обучение ведению военных действий, а пропаганда дружбы народов и воспитание молодёжи. Кузнецов считает, что российским отцам можно поучиться у чеченских в вопросах педагогики.

«Нам, русским отцам, в некоторых моментах можно брать пример с воспитания юношей на Кавказе (как и им в ряде вопросов брать пример с наших отцов, это всегда взаимный процесс)... Участие достойных чеченских (и других северокавказских) мужчин в воспитании молодого поколения всей страны, наших общих детей очень важно и нужно. Потому что «для воспитания одного ребенка нужна целая деревня».


ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Командир спецназа "Ахмат" призвал русских создавать большие семьи и рожать детей
» Закон об обязательном патриотическом воспитании внесен в Госдуму
» Федеральная служба защиты конституции Германии объявила набор сотрудников со знанием чеченского языка
» РФ завершила присоединение к протоколу против торговли детьми, детской проституции и детской порнографии
» Мужчины заинтересовались молодежью
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Самодостаточность стран спасет мир от США

Самодостаточность стран спасет мир от США

Об интеграции провинций в Империю

Об интеграции провинций в Империю

Мирный день в Белгороде

Мирный день в Белгороде

Восстание фермеров

Восстание фермеров

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

О монументальной пропаганде, ДЭГ, ЖКХ и чаяньях народа

Русский поворот

Русский поворот

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

За семь лет из РФ выдворили почти 200 000 нелегальных мигрантов

  • 16:31
  • 216

Минцифры планирует в 2024 году внедрять Chat GPT на "Госуслугах"

  • 16:12
  • 224

В Думе высказались за создание детской версии батальона "Ахмат" для пропаганды дружбы народов

  • 15:51
  • 192

Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за радужные серьги

  • 15:31
  • 216

Генсек НАТО сообщил, что "Украина — это хорошая сделка для США"; в ЛНР рассказали о работе чёрных трансплантологов

  • 13:37
  • 233

Дмитрий Песков хранит память о Борисе Ельцине; писатель Веллер пожелал Украине удачи в наступлении

  • 13:23
  • 286
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru