Эксперты по кибербезопасности дали совет, как проверить, не подслушивает ли вас телефон

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"Дейли Мейл" публикует советы экспертов по кибербезопасности, позволяющие проверить, не подслушивает ли ваш смартфон ваши разговоры. Для этого начните упоминать рядом с вашим телефоном то, что вы обычно никогда не упоминаете, не ищете в интернете и т.д. Удобно с этой целью выбрать какую-нибудь экзотическую страну и, например, вслух интересоваться, какие там гостиницы или достопримечательности, - но не вбивайте ничего связанного с этим предметом в поисковики и используйте телефон так же, как вы обычно его используете. Если через несколько дней в электронном устройстве начнёт появляться реклама этой локации - значит, велика вероятность, что оно прослушивает ваши разговоры. 

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APN.ru