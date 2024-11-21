Эксперты по кибербезопасности дали совет, как проверить, не подслушивает ли вас телефон

ачните упоминать рядом с вашим телефоном то, что вы обычно никогда не упоминаете, не ищете в интернете и т.д. Удобно с этой целью выбрать какую-нибудь экзотическую страну и, например, вслух интересоваться, какие там гостиницы или достопримечательности, - но не вбивайте ничего связанного с этим предметом в поисковики и используйте телефон так же, как вы обычно его используете. Если через несколько дней в электронном устройстве начнёт появляться реклама этой локации - значит, велика вероятность, что оно прослушивает ваши разговоры.

"Дейли Мейл" публикует советы экспертов по кибербезопасности, позволяющие проверить, не подслушивает ли ваш смартфон ваши разговоры. Для этого н