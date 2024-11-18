Рособрнадзор поддержал введение устного экзамена по русскому языку для мигрантов

Рособрнадзор поддержал инициативу депутатов Госдумы по включению устной части по русскому языку в экзамен для мигрантов, работающих на основании патентов там, где требуется знание русского. Для этого необходимо вести видеозапись экзамена "во избежание неправомерной выдачи сертификатов в дальнейшем".

Также Дума предложила правительству комплекс "незамедлительных мер" по организации экзаменов для мигрантов, которые, среди прочего, "позволят увеличить ежегодные бюджетные доходы в пять раз, с 250 миллионов рублей до 1 миллиарда 250 миллионов рублей".