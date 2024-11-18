 

Массовая атака БПЛА, погибший в Белгородской области, в Горловке 10 раненых, продолжается энергетический коллапс

 

В ночь на понедельник, 18 ноября, средства противовоздушной обороны сбили 59 БПЛА в небе над Россией. 45 беспилотников было уничтожено над территорией Брянской области, шесть — над Курской, по три — над Белгородской и Тульской областями. Еще два БПЛА сбили над территорией Московской областью.

При атаке украинского беспилотника на маршрутку в Горловке ранены 10 человек. За неделю в Горловке пострадали 47 человек, из-за постоянных украинских атак без электричества остаются 33 котельных, центральные очистные сооружения города и 444 жилых дома, порядка 40 тысяч жителей города без света.

Жителям приграничных районов Белгородской области выдали более тысячи детекторов беспилотниковПриборы позволяют выявить приближающийся беспилотник и сообщить об этом соседям. В Валуйском муниципальном округе село Бирюч подверглось двум атакам дронов-камикадзе. В результате одной из атак погиб мирный житель. Повреждены два легковых автомобиля. За сутки по области было выпущено 68 боеприпасов, обстреляны Грузское и ряд других населённых пунктов.

 



 


 


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