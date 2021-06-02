 

Байден считает, что белые расисты хуже, чем арабские террористы

 

Американский президент Байден заявил, что наибольшую угрозу США представляют "сторонники идей превосходства белой расы", а не террористические группировки "Исламское государство" и сеть "Аль-Каида" (обе запрещены в РФ).

"По данным разведывательного сообщества, террористическая деятельность движения превосходства белой расы является сегодня самой смертоносной угрозой для родины. Не ИГ, не "Аль-Каида", а движение превосходства белой расы", - настаивает Байден.

Ранее он уже поручил своей администрации ужесточить борьбу с "внутренним экстремизмом".

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