В РПЦ поддержали идею не принимать детей мигрантов в школу без знания русского

В РПЦ одобрили идею запретить зачисление в школы детей мигрантов без знания русского языка, с таким заявлением выступил замуправделами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов).

«Если она реализуется, то хотя бы освободит детей от ограничений равнения на отстающего», — считает архиепископ.

Он также отметил, что демографический принцип существования России состоит в том, что «ядром ее является русский православный народ, объединяющий весь многонародный народ России».

«Присутствие людей другой культуры, языка и религии на территории России допустимо, но непременным условием должно быть уважение к русскому народу, к русской культуре, то есть к культуре большинства», — уверен Тутунов.

Этот законопроект пока только собираются внести в Госдуму.