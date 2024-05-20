 

84% опрошенных Володиным считают чрезмерной цифровизацию в образовании

Председатель Госдумы Вячеслав Володин создал в своём телеграм-канале опрос по поводу цифровизации в образовании.

"Считаете ли вы, что цифровизация в школах: использование форматов дистанционного обучения, сокращение личного общения учителей с учениками и их родителями, отказ от бумажных учебников и др. - чрезмерна?" - спросил Володин. Из более 10 тыс. проголосовавших 84% выбрали вариант ответа "Да".

Ранее в ходе рассмотрения на пленарном заседании Думы вопроса об утверждении кандидатуры Сергея Кравцова на пост министра просвещения РФ председатель Госдумы отметил, что избирателей волнует вопрос чрезмерной цифровизации школьного образования, поскольку "по видео-конференц-связи и за счет всевозможных цифровых средств ребенок знаний не получит", а процесс цифровизации в школах отдаляет родителя от учителя, а учителя от ученика.

 

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APN.ru