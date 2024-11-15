 

В Горловке продолжается коллапс, в Белгородской области погиб мирный житель

Значительная часть Горловки продолжает оставаться обесточенной после украинских обстрелов, в домах нет света и тепла, продолжаются артиллерийские налеты и охота дронов ВСУ за гражданскими машинами и общественным транспортом. 14 ноября в Горловке ранены 16 человек, 15 ноября также ранена мирная жительница.
В ночь на 15 ноября, минимум, 46 беспилотников сбиты над Крымским районом Краснодарского края.
В белгородском Шебекине дронами атакованы два многоквартирных дома, выбито остекление, в одной из квартир произошло возгорание, также атаковано производственное предприятие. В Грузском мужчина погиб, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Украинцы атакуют российские регионы, в Белгородской и Курской областях, ДНР погибший и раненые
» Погибший и 9 раненых в Белгородской области за сутки
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области и ДНР
» Украинцы атакуют российские регионы, раненые в Белгородской области, погибший и раненые в Горловке
» Украинцы атакуют российские регионы, погибший и раненые на Кубани и в Белгородской области
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Победа Трампа (экспресс-анализ)

Победа Трампа (экспресс-анализ)

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Удивительное обращение Маргариты Стерн

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

Пересчёт дат: по закону - всегда плюс 13 дней!

США планируют разобщать незападные страны между собой

США планируют разобщать незападные страны между собой

Об итогах саммита БРИКС -2024

Об итогах саммита БРИКС -2024

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Русским. О том, что нельзя у нас отнять

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Британская газета опубликовала "возмутительные" высказывания будущего министра здравоохранения США и столкнулась с одобрением

  • 21:00
  • 239

В Горловке продолжается коллапс, в Белгородской области погиб мирный житель

  • 20:24
  • 206

В Абхазии протестующие взяли под свой контроль парламент, правительство и администрацию президента

  • 18:21
  • 239

Неискушённые читатели перестали различать стихи, написанные людьми и ИИ; стихи ИИ получили даже более высокие оценки

  • 14:53
  • 254

Мигранты в РФ стремятся в силовые структуры; в Туле нелегал зарезал человека

  • 14:20
  • 303

В Абхазии продолжаются антироссийские выступления

  • 13:58
  • 251
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Telegram
APN.ru