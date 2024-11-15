В Горловке продолжается коллапс, в Белгородской области погиб мирный житель

Значительная часть Горловки продолжает оставаться обесточенной после украинских обстрелов, в домах нет света и тепла
, продолжаются артиллерийские налеты и охота дронов ВСУ за гражданскими машинами и общественным транспортом. 14 ноября в Горловке ранены
16 человек, 15 ноября также ранена
мирная жительница.
В ночь на 15 ноября, минимум, 46 беспилотников сбиты
над Крымским районом Краснодарского края.
В белгородском Шебекине дронами атакованы
два многоквартирных дома, выбито остекление, в одной из квартир произошло возгорание, также атаковано производственное предприятие
. В Грузском мужчина погиб
, подорвавшись на взрывном устройстве во время прогулки с собакой.