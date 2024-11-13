Блогер ходит по торговым центрам и предлагает читать шахаду; в Томске мигранты сбывали наркотики

Схема работы как у наркодилера со школьниками, задача дать попробовать, поэтому он так же как и наркоторговец говорит, что ничего от этого не будет, всё будет как и раньше. Но это не так. Прочитавшим по приколу шахаду на камеру или просто при свидетелях нужно понимать, что наказание за вероотступничество в исламе — смерть. Во многих мусульманских странах вероотступничество карается по закону смертной казнью. И теперь любой ваххабит их может притянуть за слова. И ещё, возможно ли представить, чтобы в каком-нибудь Таджикистане или Узбекистане, ходили русские по улицам и предлагали прохожим креститься? Ответ на этот вопрос очевиден.

В Томске задержали двух мигрантов, сбывавших наркотики. В Томск они приехали из Новосибирска. Один из задержанных нарушил миграционное законодательство: в октябре по решению суда он должен был покинуть России, однако уклонился от наказания и скрывался от правоохранительных органов.

В Нижегородской области уроженец Азербайджана подкараулил школьницу в женском туалете и совершил с ней насильственные действия.



