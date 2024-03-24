О восстановлении института смертной казни

Наблюдая ряд популистских высказываний не достаточно подумавших о содержании своих слов политиков, а также попытки разгона требований о восстановлении смертной казни в разнообразных телеграм-каналах, редакция АПН хотела бы обратить внимание застрельщиков идеи на следующую проблему:

У нас годами идут жалобы на неэффективность и коррупцию в низовых и региональных органов полиции, прокуратуры, следственного комитета и судов. Та же самые Русская Община регулярно публикует отчёты о том, как совершенно законные жалобы граждан на нарушения со стороны мигрантов всячески тормозятся и игнорируются, как в конфликтах диаспоры заносят деньги и решают вопрос к своей выгоде.

И исправляется эта ситуация, как правило, после вмешательства федерального центра.

Самоочищение Системы идёт, но довольно медленно. Федерального центра на всех не напасёшься.

Не будем рассуждать о позиции Конституционного Суда РФ, о гуманизме и прочих высоких материях. Напишем о низких.

При всех этих обстоятельствах массовой низовой коррупции, незаконной повседневной деятельности "диаспор" нельзя давать в руки коррупционеров и взяткодателей такой инструмент как смертная казнь. Категорически.

Наведите в стране сначала порядок в миграционной сфере, добейтесь, чтобы при межнациональных конфликтах власти везде и всегда действовали по закону, а не занимались сомнительными и незаконными магическими пассами в виде передачи ответственности в эти самые "диаспоры" - и только тогда, не раньше, можно будет вообще обсуждать, хотим мы или не хотим этого возврата, преодолимо решение КС или нет.

А сейчас любой, кто требует возврата смертной казни - требует тем самым предоставления возможности какой-нибудь очередной "диаспоре" занести взятку в следствие и суд и оплатить смертный приговор невиновному без возможности добиться соблюдения закона хотя бы на следующих этапах.

Сейчас подобные действия парируются общественностью, которая в случае явной несправедливости, действуя публично и по закону может добиться пересмотра дела. Контроль общественности над происходящим создаёт дополнительный барьер для несправедливости и нарушений закона.

Желающие возврата института смертной казни, возможно - из лучших побуждений, пытаются этот барьер убрать. Затея эта дурная, поддерживать её не нужно.