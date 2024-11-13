РФ списала государствам Африки долги на 20 млрд долларов

РФ списала долги государствам Африки на примерно миллиардов долларов, сообщил замглавы Министерства иностранных дел РФ Михаил Богданов. Он также заявил о наличии программы рефинансирования, направленной на то, чтобы «долги перефокусировать на проекты развития».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров призвал развивать сотрудничество с Африкой "вопреки препонам Запада".

Заместитель председателя Комиссии Африканского союза (КАС) Моник Нзанзабаганва заявила, что страны Африки надеются на помощь РФ в получении технологий и капиталовложений.