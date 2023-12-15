Долги иностранных государств перед РФ выросли до 29 млрд долларов, при этом в июле РФ списала Африке 23 млрд

По информации Всемирного банка, общая задолженность иностранных государств перед Россией в 2022 году выросла на 8,7% (2,3 миллиарда долларов), примерно до 28,9 миллиарда долларов.

Почти вся сумма долга — это долгосрочные обязательства с погашением начиная с 2024 года. Меньше средств приходится на долги перед российскими частными кредиторами, в том числе коммерческими банками — за 2022 год это примерно 4,26 миллиарда долларов.

Непогашенные долги перед Россией имеют 37 государств, при этом Всемирный банк не располагает данными по Кубе и Венесуэле (то есть общая сумма долга, вероятно, больше раскрытой).

Лидером среди должников является Белоруссия с задолженностью в 8,24 миллиарда долларов. За ней следуют Бангладеш (5,86 миллиарда), Индия (3,75 миллиарда), Египет (1,82 миллиарда) и Вьетнам (1,39 миллиарда).

Некоторые страны, например, Йемен, имеют перед Россией долги еще с 1990-х годов. Впрочем, РФ ещё и щедро прощает долги, к примеру в июле 2023 года был списан долг африканских стран в размере 23 миллиардов долларов.

В ближайшие три года (это указано в законопроекте о бюджете) РФ собирается дать другим государствам кредитов на 1,4 триллиона рублей (15,6 миллиарда долларов).