 

Путин: РФ списала Африке долги на $23 млрд и продолжит бесплатные поставки

"Росcия участвует в усилиях по облегчению дoлгового бремени стран Африки. К настoящему времени общая сумма спиcанной нами задолженности составляет $23 млрд. По пoследним запросам африканских стран выделим на эти цeли, их развитие, еще более $90 млн", - заявил президент РФ Владимир Путин.
Также он сказал, что РФ в ближайшие три-четыре месяца поставит по 25-50 тыс. тонн зерна шести африканским странам безвозмездно.
 
Историю списания РФ долгов африканским странам публикует ТАСС:
В ноябре 1996 года РФ списала Анголе $3,5 из 5 млрд, или 70% задолженности, образовавшейся в результате военных закупок у СССР в 1981-1991 годах.

В июне 1999 года в рамках Парижского клуба кредиторов Россия подписала соглашение, по которому в 2000-2003 годах списала от 60 до 90% долгов ряду беднейших африканских государств. Среди них - Бенин (70% от $61,6 млн), Гвинея-Бисау (80% от 178 млн), Замбия (80% от 700 млн), Мадагаскар (70% от 557 млн), Мали (100%, или 114 млн), Мозамбик (90% от 2,42 млрд), Танзания (80% от 586 млн), Сан-Томе и Принсипи (70% от 10,9 млн), Экваториальная Гвинея (70% от 11,8 млн). На выплату оставшегося объема задолженности, в соответствии с межправительственными договоренностями, странам была предоставлена рассрочка до 30 лет.

В 2001 году Россия списала 80% от $4,8 млрд долга Эфиопии. В 2005 году - еще $1,1 млрд из оставшейся суммы (с обязательством погасить последние $163,6 млн в течение 30 лет).

В 2006 году Россия полностью списала долг Алжира, превышавший $4,7 млрд. При этом Москва выдвинула условие алжирской стороне - закупить российскую промышленную продукцию на сумму, равную или превышающую размер списанной суммы. Контракт на поставку военной техники ($7,5 млрд) был подписан в том же году.

В 2008 году РФ списала Ливии $4,5 млрд в обмен на контракты для российских компаний. В 2008-2010 годах было заключено несколько соглашений в сфере ВТС на общую сумму $4,6 млрд.

В 2013 году Россия и Мозамбик договорились об использовании оставшейся части долга ($144 млн) на проекты развития Мозамбика. Так, в рамках соглашения в 2017 году Россия списала этой стране $40 млн на финансирование национальной программы школьного питания. В 2011-2016 годах аналогичные соглашения были достигнуты с Замбией ($99,2 млн), Танзанией ($20,5 млн), Мадагаскаром ($88,9 млн) и Эфиопией ($162 млн), однако о конкретных проектах на территории этих стран не сообщалось.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Просроченная задолженность других стран перед Россией оценивается в 25%
» Шесть субъектов федерации накопили 35% в общей сумме долгов по ЖКХ
» Сколько денег нужно бросить на нужды "развивающихся стран", чтобы некоторое время эти страны не беспокоили
» City Group потеряла почти 10 млрд. долларов
» Россия списала долги "беднейшим странам"
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Маск и Цукерберг - последние лохотронные спасители Гегемонии США.

Стрелков

Стрелков

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

«Петровки» в Кощаково под Казанью: возрождение православных народных традиций

Гуманитарное образование и национальное единство России

Гуманитарное образование и национальное единство России

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Перспективы развития треугольника США - Китай - Россия.

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Провокация в православном Свияжске под Казанью?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Украинцы атакуют российские регионы, в Токмаке и Донецке есть погибшие мирные жители

  • 19:59
  • 73

50% американцев считают Китай главной угрозой США, Россию -- 17%

  • 19:42
  • 97

Каждый второй россиянин считает, что боевые действия на Украине продлятся более года

  • 18:54
  • 130

В Москве мигрант изнасиловал женщину, в Орловской области хотел уехать воевать за ВСУ

  • 18:45
  • 135

Путин: РФ списала Африке долги на $23 млрд и продолжит бесплатные поставки

  • 18:11
  • 170

Ракета взорвалась в центре Таганрога, взрыв на заводе в Самаре

  • 17:42
  • 195
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru