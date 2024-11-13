В Москве чиновнику Минобороны назначили условное наказание за взятку, в Чите военный сел на два года за кражу телефона

В Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции. Макеев признан виновным в получении взятки. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил условное наказание сроком четыре года и штраф в 2,6 миллиона рублей. Следствие и суд установили, что в 2019 году Минобороны России заключило с Чебоксарским заводом «Металлист» многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу. В 2020 году директор предприятия Сергей Червяков передал в качестве взяток 1,8 миллиона рублей начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Макееву, чтобы они приняли некачественные работы по госконтрактам.