 

В Москве чиновнику Минобороны назначили условное наказание за взятку, в Чите военный сел на два года за кражу телефона

 

В Москве суд вынес приговор бывшему начальнику отдела департамента Минобороны РФ по обеспечению гособоронзаказа Евгению Макееву по уголовному делу о коррупции. Макеев признан виновным в получении взятки. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и получил условное наказание сроком четыре года и штраф в 2,6 миллиона рублей. Следствие и суд установили, что в 2019 году Минобороны России заключило с Чебоксарским заводом «Металлист» многомиллионный контракт на производство опытно-конструкторских работ по гособоронзаказу. В 2020 году директор предприятия Сергей Червяков передал в качестве взяток 1,8 миллиона рублей начальнику управления департамента Минобороны Владимиру Вертелецкому и его подчиненному Макееву, чтобы они приняли некачественные работы по госконтрактам. 

 

Читинский гарнизонный военный суд приговорил к двум годам лишения свободы военнослужащего Анатолия Свириденко за кражу телефона и зарядки. 19 мая мужчина в подъезде жилого дома в Чите заметил, что одна из квартир не заперта. Он зашел в нее и похитил телефон за семь тысяч рублей с зарядным устройством. На выходе из жилища его застигла хозяйка. Военный сбежал от неё и продал краденое. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.


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